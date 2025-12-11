Roccagloriosa, l’aquarese Franco Martino è il nuovo presidente del Comitato del Miele DOP

È stata ufficializzata questa sera, a Roccagloriosa, la nomina del nuovo presidente del Comitato di Tutela del Miele DOP. Ad assumere la presidenza l’aquarese Franco Martino, imprenditore di lungo corso, già noto per il lavoro riguardo al rilancio delle farine prodotte tramite la filiera corta e trasparente del grano e per la sua attività amministrativa.

Le nomine

La nomina è arrivata in seguito ad una precedente riunione tra i sindaci dei Comuni che hanno condiviso il progetto che ha portato alla denomina DOP del Miele avvenuta alla presenza del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo.

Martino è stato anche nominato, di recente, ambasciatore della Dieta Mediterranea. Ad essere nominato vicepresidente Giuseppe Cavalieri di Roccagloriosa.

“Sono entusiasta ed onorato di presiedere un Comitato di grande utilità come quello del Miele DOP, insieme a tutti i componenti, porterò avanti con massimo impegno e dedizione il lavoro di tutela e valorizzazione che bisogna continuare a fare per la valorizzazione del nostro miele e per sostenere i produttori e tutelare le api”, ha affermato Martino.