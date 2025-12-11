Roccagloriosa, l’aquarese Franco Martino è il nuovo presidente del Comitato del Miele DOP

Franco Martino, imprenditore di lungo corso, già noto per il lavoro riguardo al rilancio delle farine prodotte tramite la filiera corta e trasparente del grano

A cura di Alessandra Pazzanese

È stata ufficializzata questa sera, a Roccagloriosa, la nomina del nuovo presidente del Comitato di Tutela del Miele DOP. Ad assumere la presidenza l’aquarese Franco Martino, imprenditore di lungo corso, già noto per il lavoro riguardo al rilancio delle farine prodotte tramite la filiera corta e trasparente del grano e per la sua attività amministrativa.

Le nomine

La nomina è arrivata in seguito ad una precedente riunione tra i sindaci dei Comuni che hanno condiviso il progetto che ha portato alla denomina DOP del Miele avvenuta alla presenza del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo.

Martino è stato anche nominato, di recente, ambasciatore della Dieta Mediterranea. Ad essere nominato vicepresidente Giuseppe Cavalieri di Roccagloriosa.

Leggi anche:

Agropoli, Di Filippo: «Per il 2026 continuiamo a puntare su turismo crocieristico»

Il commento

“Sono entusiasta ed onorato di presiedere un Comitato di grande utilità come quello del Miele DOP, insieme a tutti i componenti, porterò avanti con massimo impegno e dedizione il lavoro di tutela e valorizzazione che bisogna continuare a fare per la valorizzazione del nostro miele e per sostenere i produttori e tutelare le api”, ha affermato Martino.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Carabinieri

Atena Lucana, ladri in azione in un supermercato: due arresti

I due, provenienti dall’hinterland napoletano, sono stati sorpresi mentre tentavano di sottrarre…

Raffaele Pesce

Agropoli, SOS commercio a Natale: Pesce chiede la sosta gratuita in centro e al Landolfi

Il consigliere Raffaele Pesce scrive al Sindaco: parcheggi gratis dal 18 dicembre…

Marina di Camerota

Marina di Camerota, i balneari chiedono chiarezza sul piano spiagge: «Serve un confronto inclusivo»

L'Associazione Balneari di Marina di Camerota sollecita il Comune sul piano di…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.