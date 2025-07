Roccadaspide: incontro tra il comitato promotore “Miele DOP del Cilento” e i sindaci

Si è tenuto ieri, lunedì 21 luglio, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, un importante incontro tra i promotori del Comitato Miele DOP del Cilento, presieduto da Guglielmo Balbi, e gli amministratori dei comuni dell’entroterra cilentano.

La finalità

Durante la riunione, voluta e organizzata dai componenti del comitato, è stato illustrato ai presenti il lavoro messo in atto per raggiungere un importante obiettivo: il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP) per il miele prodotto nei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Presenti diversi sindaci e diversi produttori del territorio.

Il comitato sta portando avanti un progetto che si inserisce nell’ambito di una strategia di valorizzazione delle risorse naturali e produttive del territorio e ha avviato il censimento delle aree nettarifere e degli apicoltori dell’area con lo scopo di mappare le zone ad alta vocazione mellifera, individuare le varietà floristiche più rilevanti per la produzione di miele, raccogliere informazioni sugli apicoltori, costruire una banca dati territoriale disponibile ad amministratori, produttori e cittadini che intendono ricevere tali informazioni al fine di promuovere le produzioni locali di pregio, valutare le opportunità derivanti dall’apicoltura e panificare anche azioni di tutela ambientale.