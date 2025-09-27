Roccagloriosa in festa per i 102 anni di Giovannina Valiante

Un traguardo importante per l'ultra centenaria festeggiato dalla famiglia e da tutti coloro che la conoscono in paese

A cura di Maria Emilia Cobucci

È in festa l’intera comunità di Roccagloriosa per un compleanno speciale: i 102 anni della signora Giovannina Valiante.

Gli auguri

Un traguardo importante per l’ultra centenaria festeggiato dalla famiglia e da tutti coloro che la conoscono in paese. Ad omaggiare questa mattina Giovannina, per l’importante compleanno, è stato anche il Sindaco di Roccagloriosa Roberto Cavalieri che oltre a partecipare ai festeggiamenti ha portato in dono alla centeneraia, una pergamena e il simbolo del comune di Roccagloriosa.

“Auguri di cuore alla nostra cara “Giovannina” da parte di tutta la comunità di Roccagloriosa ed Avquavena, per i suoi 102 anni – dichiara il primo cittadino sulla pagina ufficiale del Comune – Che questo traguardo di vita sia celebrato con gioia e amore, circondata dalle persone che ti sono più care”.

