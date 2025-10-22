Roccagloriosa: 3 milioni per palazzo De Curtis, il sindaco cavalieri: “sarà un museo”

Un luogo importante perché al suo interno accoglierà il Museo Archeologico di Roccagloriosa

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un importante finanziamento di oltre 3 milioni di euro è stato assegnato al Comune di Roccagloriosa per il restauro di Palazzo De Curtis, storico palazzo del comune cilentano che pare abbia dato i natali al famoso attore italiano Antonio De Curtis in arte Totò.

Palazzo De Curtis

Un palazzo che, al termine della riqualificazione, diventerà il Museo Archeologico di Roccagloriosa. “Due anni fa abbiamo fatto richiesta di un finanziamento, per un importo di oltre 3milioni di euro, al Ministero delle Infrastrutture e che c’è stato concesso – ha affermato il Sindaco di Roccagloriosa Roberto Cavalieri – Un finanziamento con il quale provvederemo alla rifunzionalizzazione e al restauro del palazzo De Curtis che per noi rappresenta un luogo della memoria. Un luogo importante perché al suo interno accoglierà il Museo Archeologico di Roccagloriosa. L’idea di dare vita ad un museo che raccogliesse tutti i nostri reperti archeologici è nata diversi anni fa. La nostra intenzione è quella di dare forma ad un museo moderno che possa ospitare tutti i reperti che ancora non hanno trovato una collocazione”.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serie D, è ufficiale: Massimo Agovino nuovo allenatore della Gelbison

Agovino ha già diretto il suo primo allenamento con la squadra, immergendosi…

Roccadaspide: terra del Marrone IGP tra castanicoltura e itinerari nei boschi

A Roccadaspide è tempo di raccolta e si prepara la Festa della…

Coppa Campania Promozione: l’Agropoli supera l’Atletico San Gregorio e accede agli ottavi di finale

Decisive le reti di Rabbeni e Di Luccio nella ripresa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79