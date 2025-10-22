Roccagloriosa: 3 milioni per palazzo De Curtis, il sindaco cavalieri: “sarà un museo”

Un importante finanziamento di oltre 3 milioni di euro è stato assegnato al Comune di Roccagloriosa per il restauro di Palazzo De Curtis, storico palazzo del comune cilentano che pare abbia dato i natali al famoso attore italiano Antonio De Curtis in arte Totò.

Palazzo De Curtis

Un palazzo che, al termine della riqualificazione, diventerà il Museo Archeologico di Roccagloriosa. “Due anni fa abbiamo fatto richiesta di un finanziamento, per un importo di oltre 3milioni di euro, al Ministero delle Infrastrutture e che c’è stato concesso – ha affermato il Sindaco di Roccagloriosa Roberto Cavalieri – Un finanziamento con il quale provvederemo alla rifunzionalizzazione e al restauro del palazzo De Curtis che per noi rappresenta un luogo della memoria. Un luogo importante perché al suo interno accoglierà il Museo Archeologico di Roccagloriosa. L’idea di dare vita ad un museo che raccogliesse tutti i nostri reperti archeologici è nata diversi anni fa. La nostra intenzione è quella di dare forma ad un museo moderno che possa ospitare tutti i reperti che ancora non hanno trovato una collocazione”.