Roccadaspide: un premio dedicato ai motori e una messa per ricordare Samuel Auricchio ad un anno dalla scomparsa

È passato un anno da quando, a Roccadaspide, sulla Strada Statale 166 degli Alburni, venne a mancare, in un tragico incidente stradale, Samuel Antonio Auricchio, aveva solo 24 anni e viveva nella frazione di Fonte, non molto distante dal luogo dell’incidente.

Samuel vive nel ricordo di chi lo ha amato

A distanza di un anno dalla tragica scomparsa di Samuel Antonio, quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene, lo ricorderanno in due diversi momenti: domani a Battipaglia, l’associazione “ODV Samuel & Company”, presieduta dalla mamma di Samuel, Lucia Cembalo e fondata proprio per ricordare il giovane e la sua passione per i motori offrendo l’opportunità a chi condivide la stessa passione di poterla coltivare su piste adatte, promuoverà il primo “Premio Memorial – Trofeo Samuel Antonio Auricchio”.

Le iniziative

L’iniziativa si terrà presso il Circuito Valle del Sele di via Fosso Pioppo. Le auto si raduneranno alle ore 16:00 e tra le vetture in esposizione si potrà ammirare anche la Ferrari del Team RSE. Successivamente la pista resterà a disposizione dei kart e la giornata culminerà nella premiazione del miglior tempo con la consegna della “Coppa Trofeo Samuel Antonio Auricchio”. Un momento simbolico particolarmente toccante sarà il saluto finale, con un rombo collettivo di motori per salutare e ricordare Samuel.

A Roccadaspide, invece, alle ore 11:00 di domenica, 22 marzo, si celebrerà una messa per Samuel presso la Chiesa della Natività. “Il rombo delle macchine che tanto amavi continuerà a farci pensare sempre a te, alla tua grande voglia di vivere e alla gioia che sapevi donare a chiunque ti stesse accanto. Il tuo sorriso, la tua forza e la tua passione resteranno per sempre nei nostri cuori” queste le parole dedicate a Samuel da quanti lo hanno conosciuto e amato.