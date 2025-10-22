Roccadaspide: terra del Marrone IGP tra castanicoltura e itinerari nei boschi

A Roccadaspide è tempo di raccolta e si prepara la Festa della Castagna

A cura di Alessandra Pazzanese

Sulle montagne cilentane è iniziata la raccolta delle castagne, per Roccadaspide e per le zone limitrofe, è la stagione del Marrone IGP, prodotto d’eccellenza, motore dell’economia locale.

Raccontano storie antichissime i maestosi castagneti di Roccadaspide: alcuni manoscritti, conservati nell’archivio benedettino della Badia di Cava de’ Tirreni, documentano l’esistenza di castagneti nel Cilento già sul finire del XII secolo d.C., mentre altre fonti testimoniano come fin quando la Badia di Cava de’ Tirreni fosse rimasta titolare di alcuni possedimenti terrieri nell’area geografica i Roccadaspide, per i castagneti posseduti nella zona, la Badia avesse previsto la presenza permanente di un apposito amministratore sul posto.

Tutela e difesa del Marrone IGP

Da sempre fonte di sostentamento per tante famiglie, oggi le castagne di Roccadaspide, sono tutela dal Consorzio di Tutela del Marrone IGP di Roccadaspide che unisce tanti produttori del territorio.

Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ogni anno per tutelare i sacrifici dei castanicoltori che, durante tutto l’anno, si preoccupano di pulire i terreni montani, emette un’ordinanza contro la depredazione del prodotto.

La produzione castanicola del territorio per tanti anni è stata messa in ginocchio dalla presenza del cinipide, un parassita delle piante, ma ora è in ripresa e quest’anno il prodotto vanta un’ottima qualità.

Leggi anche:

Roccadaspide: nasce il Consorzio di Tutela del Marrone IGP

La raccolta come momento di festa

La raccolta delle castagne, a Roccadaspide, è un vero momento di festa: persone di tutte le età raggiungono le montagne con i millenari castagneti per dedicarsi alla raccolta del frutto che culmina in un pranzo in montagna a base di prodotti della tradizione cilentana e piatti autunnali, regina della tavola, ovviamente: la castagna appena raccolta.

Eventi e promozione turistica

Anche quest’anno nel Comune, per celebrare il Marrone IGP, si terrà la Festa della Castagna organizzata dell’ente comunale e dalle associazioni del territorio e fissata dal 31 ottobre al 2 novembre.

Le vie dei castagneti di Roccadaspide sono state inserite negli itinerari turistici esperienziali del progetto “Destinazione Borghi nella Campania Divina di My Fair Italy”.

Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto i castanicoltori per farsi raccontare, da loro che ne sono i protagonisti, della campagna castanicola 2025.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Serie D, è ufficiale: Massimo Agovino nuovo allenatore della Gelbison

Agovino ha già diretto il suo primo allenamento con la squadra, immergendosi…

Roccagloriosa: 3 milioni per palazzo De Curtis, il sindaco cavalieri: “sarà un museo”

Un luogo importante perché al suo interno accoglierà il Museo Archeologico di…

Coppa Campania Promozione: l’Agropoli supera l’Atletico San Gregorio e accede agli ottavi di finale

Decisive le reti di Rabbeni e Di Luccio nella ripresa

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79