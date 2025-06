Roccadaspide, tentato furto alle Poste: ladri scavano buco al piano terra

Amara scoperta, questa mattina, per il direttore dell’Ufficio Postale di località Acquaviva di Roccadaspide, Biagio Carrozza. L’uomo, recandosi a lavoro, ha notato che presso l’ufficio di Poste Italiane tutto era in subbuglio e, spaventato, ha subito allertato le Forze dell’Ordine senza entrare all’interno dell’ufficio stesso per paura di trovarvi ancora qualche malvivente.

Le prime ricostruzioni

Dai rilievi effettuati è emerso che, probabilmente nelle ore notturne, una banda di ladri ha scavato un buco al piano terreno per entrare nell’ufficio e tentare di portare via, con un attrezzo edile adatto al sollevamento pesi, la cassaforte. Durante l’operazione però la cassaforte si sarebbe ribaltata e i ladri, temendo di dover restare ancora al lungo sul posto e quindi di essere scoperti, si sono dati alla fuga senza portare a termine, per fortuna, il colpo.

Ancora in corso i rilievi

Sul posto sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri i servizio presso la Caserma di Roccadaspide al Comando della Stazione di Agropoli. Seguono aggiornamenti.