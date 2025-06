Agropoli, furto in auto: vacanza rovinata per una coppia di turisti, ma trionfa la solidarietà

Un episodio spiacevole ha rovinato l’inizio della vacanza di due giovani turisti ad Agropoli lo scorso sabato 14 giugno. La coppia, in visita per la prima volta nella cittadina cilentana, è stata vittima di un furto d’auto in pieno pomeriggio, nei pressi del suggestivo Scoglio di Trentova. Dopo una breve sosta per un bagno rigenerante, al loro ritorno hanno trovato la vettura forzata e completamente svuotata di tutti i bagagli e gli effetti personali, inclusi oggetti di valore sentimentale.

Lo shock di iniziare la vacanza con un furto

L’amarezza per l’accaduto è palpabile nelle parole del turista: “Sentirsi così vulnerabili, è un’esperienza profondamente spiacevole, che lascia un senso di tristezza difficile da spiegare,” scrive. Una vacanza a lungo attesa si è trasformata in un vero e proprio “shock”, lasciando i giovani in un senso di impotenza difficile da augurare a chiunque.

La comunità di Agropoli e le forze dell’ordine: un esempio di solidarietà

Nonostante il profondo dispiacere, la segnalazione del turista non è solo un resoconto di un brutto episodio, ma anche un sentito ringraziamento. La coppia ha voluto esprimere la propria gratitudine ai cittadini di Agropoli, alla struttura ricettiva che li ha ospitati e ai commercianti che, con grande umanità ed empatia, li hanno aiutati ad acquistare abbigliamento e beni di prima necessità. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai Carabinieri e alla Polizia Municipale per il supporto e la disponibilità dimostrati. Un vero esempio di solidarietà che ha mitigato l’amarezza del furto.

Prevenzione e sensibilizzazione

La segnalazione si conclude con un importante appello alla sensibilizzazione e alla prevenzione. I turisti sperano che quanto accaduto loro possa servire per adottare le giuste misure per frenare questo genere di reati.

Infine viene rivolto un invito specifico ai cittadini: chiunque dovesse ritrovare oggetti abbandonati, magari gettati dopo un furto, è invitato a consegnarli alle autorità. “Anche un piccolo gesto può fare la differenza,” sottolinea il turista, sperando che episodi del genere non passino inosservati e che la sicurezza possa essere rafforzata per garantire serenità e scoperta a chi visita questa splendida terra.