Roccadaspide, successo per la giornata della prevenzione: effettuate 70 visite cardiologiche gratuite

E’ stata un successo la giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari tenutasi a Roccadaspide sabato, 18 ottobre.

La giornata

L’evento, organizzato in occasione della “Giornata Mondiale del Cuore 2025” e denominato “Conosci il tuo cuore?” è stato organizzato dal Presidente del Segretariato Italiano Giovani Medici – Sez. di Salerno, dott. Mario Passaro, e dal Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco, Gabriele Iuliano, con la collaborazione dell’Associazione Soccorso Valcalore, che ha messo a disposizione due camper per effettuare visite cardiologiche, ECG, misurazione della pressione sanguigna e glicemia in Piazza XX Settembre.

“Una giornata molto intensa, divisa in due importanti momenti: un convegno, in mattinata, sulla prevenzione cardiovascolare, svoltosi nell’aula consiliare del comune di Roccadaspide.

Presenti diversi relatori. Effettuate nel pomeriggio, oltre 70 visite cardiologiche ed esami correlati, eseguite gratuitamente dal dott. Mario Passaro e dal dott. Carlo Mucciolo, con l’assistenza dell’infermiere specializzato Andrea Petta e del personale dell’Associazione Soccorso Valcalore” ha fatto sapere il sindaco Iuliano raccontando la grande risposta dei cittadini verso l’iniziativa.

Al termine dell’evento il dottore Passaro ha ricordato, ai microfoni di InfoCilento, l’importanza della prevenzione raccontando quali sono i segnali di allarme da non sottovalutare.