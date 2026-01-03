Roccadaspide: si arricchisce il patrimonio bibliotecario

La Biblioteca Comunale di Roccadaspide si arricchisce di una nuova e prestigiosa collana donata dal dott. Giovanni Diana per intercessione del Cavaliere Ufficiale dott. Giovanni D’Angelo, già sindaco di Roccadaspide, nonché collega in ambito professionali e amico del dott. Diana.

Il patrimonio bibliotecario si arricchisce grazie ad una donazione

“La civiltà cattolica” è la rivista donata che conta duecento volumi pervenuti e catalogati presso la Biblioteca in cui è stata apposta, come segno di riconoscenza e gratitudine, una targa dedicata al donatore. La raccolta era stata donata, a sua volta, al dott. Diana dal Conte Avv. Carlo D’Amelio, noto giurista del ‘900, proveniente da una famiglia di illustri giuristi napoletani, che iniziò la sua carriera di avvocato molto presto annoverando tra i suoi assistiti anche Guglielmo Marconi, D’Amelio ricoprì numerose e importanti cariche pubbliche.

L’Amministrazione Comunale di Roccadaspide, guidata dal Sindaco Gabriele Iuliano, durante lo svelamento della targa e la presentazione della raccolta, organizzata anche al fine di di sottolinearne l’importanza e l’alto valore storico, ha accolto il Cav. D’Angelo dimostrando profonda gratitudine. Ai microfoni di InfoCilento il Sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e il Cavaliere D’Angelo.