Roccadaspide: padre di un paziente rompe a pugni vetro del Pronto Soccorso

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri, ieri sera, presso l’ospedale di Roccadaspide dove un uomo del posto è andato in escandescenza e ha rotto con un pugno il vetro del triage, causandosi anche delle ferite.

I fatti

L’uomo è arrivato in Pronto Soccorso nella tarda serata insieme al figlio, un ragazzino minorenne che aveva riportato delle ferite in seguito ad un incidente stradale, i sanitari hanno fatto entrare il paziente in Pronto Soccorso per medicarlo e curarlo, ma l’uomo, stando alle testimonianze, avrebbe insistito per entrare insieme al figlioletto, cosa non prevista dalle normative, e nonostante le rassicurazioni del personale ospedaliero sulle cure che stava ricevendo il ragazzino, il suo papà ha reagito malissimo dimostrando aggressività verbale poi sfociata in aggressioni fisiche. L’uomo in preda alla rabbia ha inveito contro un’infermiera che voleva rassicurarlo provando a darle uno schiaffo e contro un altro infermiere intervenuto. Quest’ultimo, colpito leggermente in volto, ha avuto tre giorni di prognosi.

Gli interventi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli al comando del Capitano, Giuseppe Colella, che hanno fermato il papà del paziente che, come da prassi, sarà denunciato. I carabinieri hanno lasciato l’ospedale di Roccadaspide solo all’alba di questa mattina per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.