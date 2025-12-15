Roccadaspide, incidente sulla SS166 degli Alburni: due feriti

Causa del sinistro, probabilmente, un animale, un gatto randagio. Coinvolto anche un prete

A cura di Alessandra Pazzanese

Attimi di paura questa sera sulla SS166 degli Alburni, a Roccadaspide, a causa di un incidente che ha visto coinvolto anche un prete.

La ricostruzione

I due uomini feriti, entrambi alla guida dei due veicoli, sono stati trasportati in ospedale dall’ambulanza del 118, ma per fortuna hanno riportato solo lievi contusioni.

Causa del sinistro, probabilmente, un animale, un gatto randagio, stando alle prime ricostruzioni, che si trovava al centro della carreggiata e che uno dei due conducenti avrebbe provato ad evitare finendo per sbandare.

Gli interventi

I rilievi del caso sono stati affidati agli agenti della Polizia Municipale in servizio, Antonio Di Filippo e Mariangelo Iuliano, che hanno provveduto a seguire le operazioni di ripristino della carreggiata, a veicolare il traffico e ad attendere il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli.

