Roccadaspide, incidente a pochi metri dal centro, una persona trasportata in ospedale

Scontro tra due auto. Una persona ferita per fortuna non in modo grave

A cura di Alessandra Pazzanese

Un incidente stradale si è verificato, poco fa, a Roccadaspide, a pochi metri dal centro, di preciso sulla SS166, all’altezza della chiesa Evangelica.

Due auto si sono scontrate in direzione Castel San Lorenzo.

Il sinistro ha coinvolto, di preciso, una Volkswagen Golf e una Fiat panda guidate da un 56enne e un 60enne.

Leggi anche:

Castellabate: 12 alunni ambasciatori del Cilento a Segorbe grazie all’Erasmus

I soccorsi e i rilievi

Sul posto è giunta l’ambulanza della Val Calore di Roccadaspide e uno dei due conducenti è stato trasportato presso il locale nosocomio.

Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi, illeso anche l’altro conducente.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Roccadaspide e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per effettuare le regolari operazioni di controllo e ripristino della circolazione stradale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tullio Ferrante

Aeroporto, Ferrante (Mit): “Su scalo Salerno gravi errori di gestione, chiesti chiarimenti a Gesac”

“Le difficoltà che, dopo un avvio particolarmente incoraggiante, sta di recente vivendo…

Salerno, Enti locali e Corte dei Conti a confronto: il bilancio della giornata formativa

L’iniziativa ha avuto un notevole riscontro tenuto conto dell’ampia partecipazione alla giornata…

Orria: folla commossa per la Santa Messa in memoria di Nino Ruocco, il 42enne morto a Houston

La chiesa di San Felice era gremita di familiari, amici, concittadini e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.