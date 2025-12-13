Roccadaspide, incidente a pochi metri dal centro, una persona trasportata in ospedale

Un incidente stradale si è verificato, poco fa, a Roccadaspide, a pochi metri dal centro, di preciso sulla SS166, all’altezza della chiesa Evangelica.

Due auto si sono scontrate in direzione Castel San Lorenzo.

Il sinistro ha coinvolto, di preciso, una Volkswagen Golf e una Fiat panda guidate da un 56enne e un 60enne.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto è giunta l’ambulanza della Val Calore di Roccadaspide e uno dei due conducenti è stato trasportato presso il locale nosocomio.

Per fortuna non ha riportato conseguenze gravi, illeso anche l’altro conducente.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Roccadaspide e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per effettuare le regolari operazioni di controllo e ripristino della circolazione stradale.