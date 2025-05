Roccadaspide, Fonte sospende i festeggiamenti civili di San Michele Arcangelo in ricordo di Luca e Samuel

Festa di San Michele Arcangelo annullata, a Fonte di Roccadaspide, in segno di lutto e rispetto verso i giovani Luca Minella e Samuel Auricchio, rispettivamente di 25 e 24 anni, deceduti in seguito al gravissimo incidente stradale avvenuto proprio a Fonte, la loro frazione, nella serata del 22 marzo.

“Ravvisata l’esigenza di manifestare il profondo cordoglio e ritenendo di interpretare gli analoghi sentimenti della comunità di Fonte per la perdita dei cari Luca e Samuel, è stato disposto l’annullamento di ogni festeggiamento e della relativa lotteria in occasione della festa patronale” hanno fatto sapere gli organizzatori della festa che, da tempo immemore, si tiene nella frazione di Roccadaspide in cui sorge anche una chiesa dedicata al Santo.

Invariato il programma religioso

Saranno regolarmente celebrate le novene religiose in vista della Messa Solenne dell’8 maggio come comunicato dal parroco, Don Luigi Quaglia. Nei giorni 5, 6 e 6 maggio alle ore 18,00 sarà celebrato il Santo Rosario con la Messa. Giovedì 8 maggio, invece, alle ore 09:00 sarà celebrata la Santa Messa a cui farà seguito la processione che riprenderà alle ore 16:30. Alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa Solenne nella Chiesa di San Giuseppe, presieduta da Don Giovanni e alle ore 19:30, dopo la Santa Messa, riprenderà la processione.

L’appello di Don Luigi

“Si invita tutta la cittadinanza ad una partecipazione ampia e raccolta al fine di trovare un ulteriore momento di preghiera in memoria dei due nostri giovani ragazzi” questo l’appello diramato da Don Luigi.