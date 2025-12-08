Roccadaspide, fermato ambulante abusivo: sequestro della merce e maxi multa da 5mila euro

A Roccadaspide si intensificano i controlli anche sul commercio e, nella giornata odierna, un venditore ambulante abusivo è stato fermato dagli agenti della Polizia Municipale del comando locale ed è stato sanzionato. La merce è stata sottoposta a sequestro.

L’operazione

L’uomo, di origini straniere, vendeva merce di vario genere in via Gaetano Giuliani, il corso principale. Cinquemila euro l’ammontare del verbale che l’ambulante, sprovvisto di qualsiasi tipo di autorizzazione al commercio, dovrà pagare.

L’intervento della Polizia Municipale

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo che la Polizia Municipale ha avviato allo scopo di tutelare il lavoro dei commercianti in regola con tasse e autorizzazioni.

“Il fenomeno dell’abusivismo, come hanno ricordato gli agenti della Polizia Municipale, non solo danneggia i commercianti regolari, ma non garantisce la sicurezza dei prodotti venduti”.