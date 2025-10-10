Roccadaspide, ecco il presidio “Ben-essere Mediterraneo. Aprirà anche a Pollica e Vallo della Lucania”

Questa mattina, a Roccadaspide, si è tenuta la presentazione, con la cerimonia di inaugurazione, del presidio “Ben-essere Mediterraneo”, nato da un progetto selezionato dall’impresa sociale “Con i bambini”, nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, è un innovativo progetto di 36 mesi dedicato a sostenere la crescita e il benessere di adolescenti, pre-adolescenti, famiglie e l’intera comunità, con un focus particolare sui disturbi del comportamento alimentare e sul rafforzamento dei legami sociali.

I presidi di Pollica e Vallo della Lucania

I presidi, che nel pomeriggio saranno inaugurati anche nei comuni di Pollica e Vallo della Lucania, saranno luoghi di ascolto dove figure professionali, come educatori, psicologi e nutrizionisti, daranno supporto agli adolescenti coinvolti nel progetto e, in generale, alle famiglie che vorranno usufruire delle opportunità previste dal progetto.

La presentazione del progetto

La presentazione del progetto tenutasi questa mattina a Roccadaspide si è avvalsa anche della presenza di una rappresentanza dei giovani studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Parmenide”, accompagnati dai docenti e dalla dirigente Rita Brenca. Ai presenti è stato offerto un buffet preparato con i prodotti della Dieta Mediterranea.