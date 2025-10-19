Roccadaspide, Don Luigi Quaglia lascia la parrocchia di Fonte: al suo posto Don Gianluca Cariello

Questa sera l’ultima messa di Don Luigi Quaglia, alla guida della Chiesa di San Giuseppe della frazione Fonte di Roccadaspide, lascia la parrocchia della località per andare in quiescenza, al suo posto arriverà Don Gianluca Cariello.

Le disposizioni del Vescovo Calvosa

Dopo le disposizioni comunicate dal Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa, anche per Don Luigi è giunto il tempo di andare in pensione.

Don Luigi, di Roccadaspide, è stato parroco della frazione per oltre trent’anni. Don Gianluca guiderà la Chiesa di Fonte e quella di Roccadaspide dopo il pensionamento di Don Cosimo Cerullo.

Tra fede e commozione

Questa sera, a Fonte, Don Luigi, alla presenza di Don Cosimo e di Don Gianluca, ha celebrato la sua ultima messa a cui hanno partecipato tantissimi fedeli e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano.

“Vi guardo e siete tutti a me conosciuti, abbracciati, benedetti per la vostra presenza, lo meritate.

Non so se mi sono comportato secondo i vostri desideri, ma è certo che ho cercato di fare del mio meglio durante la mia vita sacerdotale.

Portate a casa questo saluto, questo ringraziamento e questo ricordo cosi bello. Vi abbraccio e vi benedico ancora una volta” ha detto Don Luigi.

Il saluto della comunità e del sindaco, Iuliano

Per lui la comunità ha scritto una lunga lettera in cui i fedeli hanno ricordato il rapporto affettuoso, semplice e sincero instauratosi.

“Vi vogliamo molto bene” le parole a conclusione della lettera.“Vogliamo testimoniare il nostro sentimento di gratitudine e riconoscenza a Don Luigi per tutto il bene che ha donato e per il suo ministero pastorale, trent’anni a Fonte e cinquantuno anni di sacerdozio intensi.

Grazie per il tempo che ci hai dedicato, per gli insegnamenti che ci hai trasmesso e per la fede che ci hai saputo comunicare, a Don Cosimo lo accomunano i cinquantuno anni di sacerdozio, una vita piena in cui ci hanno accompagnati” ha detto il primo cittadino Iuliano nel suo messaggio di saluto a Don Luigi.

“Quello che ci hai insegnato è importante, abbiamo condiviso momento di gioia e di sofferenza.

Ti auguriamo di poter continuare la tua vita in buona salute, di continuare a guardarci con lo stesso affetto che ci hai riservato in questi anni e di essere sereno. Ci mancherai! Buona fortuna! Sei stato un grande parroco e una grande persona!” ha concluso Iuliano.

“La tua presenza è stata un punto di riferimento saldo in questi anni.

Sei entrato nel cuore delle persone con semplicità e con noi che lavoriamo con i giovani ogni giorno sapere di poter contare su di te è stato un dono prezioso” ha detto, tra le altre cose, rivolgendosi a Don Luigi, nel suo messaggio di saluto, il Provveditore agli Studi di Salerno, Mimì Minella che risiede proprio nella frazione di Fonte.

Al termine della messa una grande festa si è tenuta davanti alla Chiesa di Fonte per augurare a Don Luigi un sereno tempo di riposo e per dare il benvenuto a Don Gianluca.