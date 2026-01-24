Roccadaspide, Comuni insieme per San Sebastiano: ecco la festa della Polizia Locale

La Polizia Locale, ieri, 23 gennaio, ha festeggiato San Sebastiano a Roccadaspide proprio nel mese che ricorda il martirio del Centurione Romano caduto sotto le persecuzioni della tetrarchia dell’Imperatore Diocleziano nel III sec. d.C. In onore di San Sebastiano sono giunti nella Città della Valle del Calore tantissimi agenti della Polizia Municipale provenienti da 27 comuni della Provincia di Salerno, da Salerno al Vallo di Diano, accompagnati dai sindaci e dagli amministratori delle varie città e dei vari paesi.

Un momento che ha unito diverse realtà

Un grande evento, voluto dal Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco, Gabriele Iuliano e organizzato insieme all’associazione “San Sebastiano” presieduta da Pompeo Perrretta. L’evento è iniziato presso l’Aula Consiliare dove il Sindaco Iuliano, ha accolto i presenti. Emozionante la cerimonia tenutasi in Chiesa con la Messa di Don Gianluca Cariello, animata dal Coro Polifonico “Santa Sinforosa” e la sfilata dei Gonfaloni a cui ha fatto seguito la benedizione delle auto della Polizia Municipale. Durante la cerimonia sono stati conferiti gli attestati del “Premio San Sebastiano” consegnato a tutti i cittadini di Roccadaspide che portano il nome del Santo. Rilasciati, inoltre, diversi attestati di partecipazione e riconoscimenti.

Grande partecipazione tra fede e tradizione

Presenti anche i rappresentanti in congedo della Forze dell’Ordine e dell’Associazione Carabinieri in Congedo. L’Associazione promotrice ha, inoltre, proposto la mostra itinerante sul martirio di San Sebastiano con l’esposizione di opere del periodo barocco-rinascimentale ed una proiezione a tema. Al termine della giornata, tanto partecipata, l’associazione “San Sebastiano” ha nominato il Maresciallo Elvira D’Angelo, in servizio proprio a Roccadaspide, socia onoraria per l’impegno profuso nell’organizzazione del grande evento.