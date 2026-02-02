Roccadaspide, caso rifiuti interrati: ad InfoCilento interviene il sindaco Iuliano

Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide, è stato raggiunto dai microfoni e dalle telecamere di InfoCilento per fare il punto sull’attività amministrativa e sulla triste vicenda che vede Roccadaspide al centro della cronaca nazionale, dell’interramento dei rifiuti in un’area rurale della città.

Le parole di Iuliano

“E’ una pagina dolorosa, è una vicenda che ci ha profondamente segnato e rattristato rispetto anche alla sua gravità. E’ una vicenda che risale all’estate 2024, quando furono rinvenuti questi rifiuti e con un’attività di indagine capillare da parte del NOA e l’emissione di misure cautelari verso i responsabili indagati, si è arrivati al culmine. Il punto grave è l’impatto ambientale della vicenda e il discredito di una comunità e di una città laboriosa, attenta all’ambiente sempre, una vicenda che ci rattrista e ci muove a sentimenti di rabbia” ha fatto sapere Iuliano ricordando di aver dato, come Amministrazione Comunale, tutta la collaborazione possibile all’attività di indagine, conferendo anche, nel 2024, un incarico ad un legale per seguire la vicenda e annunciando la volontà dell’ente di costituirsi parte civile.

Iuliano ha ricordato di aver partecipato a tutti i tavoli tecnici sulla questione, presso la Procura, insieme alla Regione Campania, al Comando della Polizia Municipale, al NOA, all’Autorità di Bacino, al Genio Guastatori, alla Provincia, incontri utili anche rispetto alla bonifica del sito vista la mole dei rifiuti e la conformazione dei luoghi, bonifica per cui c’è bisogno di seguire dei progetti precisi tenendo conto del fatto che il sito è in stato di sequestro. “Ho sollecitato la Regione Campania per far inserire al sito all’interno di quella che è l’azione di bonifica” ha fatto sapere Iuliano aggiungendo che queste vicende da condannare, a volte, purtroppo, finiscono per oscurare il lavoro incessante dell’ente che lavora a pieno regime per erogare servizi e per il bene del territorio tanto da essere beneficiario di circa 10.000.000 di euro per il restauro di due storici conventi.

A Roccadaspide, inoltre, presto aprirà un ufficio di prossimità, ma sono numerose le opere in cantiere, Iuliano ha citato le principali ricordando che il Comune, con i suoi uffici, continuerà ad operare per garantire servizi efficienti, opere utili e grande attenzione all’ambiente nonostante il triste episodio.