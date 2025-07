Roberto Fico a Vallo della Lucania, sulle Regionali: “Prima i programmi”

In occasione della sua partecipazione al Premio “Antonio Valiante”, durante il quale l’Opi ha premiato quattro neolaureate in Scienze Infermieristiche, l’ex Presidente della Camera Roberto Fico ha fatto visita anche alla sede del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania.

Un incontro riservato ma molto partecipato, in cui si è discusso di aree interne, servizi pubblici e visione strategica per il futuro del Cilento. Fico ha ribadito l’importanza del radicamento territoriale e del dialogo con le comunità locali. Inevitabile un passaggio sulle prossime elezioni regionali in Campania: il suo nome circola con insistenza come possibile candidato di punta del fronte progressista.

“Prima i programmi, poi i nomi”, ha dichiarato Fico, lasciando aperta ogni ipotesi. Il Movimento intanto rilancia il confronto sui temi, a partire proprio dai territori.