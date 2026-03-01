Rischio idrogeologico: Perito programma interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Pietro Apolito, punta ad interventi di messa in sicurezza del territorio. L’opportunità arriva dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 che assegna agli Enti locali contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Gli interventi in programma
L’Ente intende candidare a finanziamento per l’annualità 2026 tre opere: in particolare l’intervento di messa in sicurezza strada comunale Mancose – Madonna di Loreto per l’importo complessivo di €1.500.000,00, di cui €71.971,57 per la sola progettazione; l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Ostigliano frazione di Perito viale Silvio Baratta – Cimitero – Mancose, per un importo complessivo di €2.497.000,00, di cui €332.141,30 per la sola progettazione.
E infine per l’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in Perito località Mancuso-Viale Europa, per un importo complessivo di €2.272.000,00, di cui €279.147,40 per la sola progettazione. Gli interventi sono stati inseriti all’interno del Pianto Triennale OO.PP.