Rischio idrogeologico: Perito programma interventi di messa in sicurezza del territorio

La transizione digitale e sostenibile del Comune di Ascea segna un nuovo, importante traguardo. La Giunta Comunale ha infatti dato il via libera formale a un protocollo d'intesa strategico con il Gruppo Poste Italiane. L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto denominato "Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale", volto a potenziare le infrastrutture tecnologiche e di servizio nei piccoli e medi centri italiani. Una rete di ricarica per la cittadinanza digitale Al centro del provvedimento vi è l'installazione di una rete di ricarica che promette di migliorare l'accessibilità ai servizi e promuovere la mobilità sostenibile sul territorio comunale. Il progetto "Polis", promosso da Poste Italiane, mira a trasformare gli uffici postali in veri e propri hub di servizi digitali, facilitando il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Con l'approvazione di questo protocollo, Ascea si posiziona come un ente locale attivo nell'accogliere soluzioni all'avanguardia per l'efficientamento dei servizi pubblici. Unanimità per lo sviluppo del territorio La deliberazione è stata assunta con voti unanimi favorevoli, dopo aver acquisito i pareri necessari in ordine alla regolarità tecnica e contabile. La Giunta ha ritenuto la proposta "meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate", confermando la volontà di procedere speditamente verso l'attuazione degli…