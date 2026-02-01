Sala Consilina: punta ad interventi di messa in sicurezza del territorio

Il Comune di Sala Consilina punta ad interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Domenico Cartolano ha approvato due atti di indirizzo per la partecipazione a un importante bando nazionale.

Gli interventi in programma

Il primo intervento riguarda la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato “Villa Diana”, in Via Giocatori, che allo stato attuale necessita di un intervento di messa in sicurezza dell’immobile. L’Ente intende realizzare, inoltre, un intervento di messa in sicurezza delle reti stradali di tutto il territorio comunale.

I fondi

I due interventi saranno inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e saranno candidati all’Avviso del Ministero dell’interno a valere sulle risorse del Decreto del 17 novembre 2025.

L’occasione è stata offerta in particolare dalla legge 27/12/2019 n. 160, che assegna agli Enti locali contributi per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.