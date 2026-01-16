Lavori di messa in sicurezza tra Omignano e Salento: modifiche alla viabilità

La Provincia di Salerno ha disposto l’esecuzione di lavori di sistemazione e messa in sicurezza del manto stradale lungo la Via Nazionale (S.R. ex S.S. 18), nel tratto compreso tra i territori comunali di Omignano e Salento.

Ecco gli interventi in programma

Gli interventi sono programmati dal 19 gennaio 2026 al 24 gennaio 2026 e si svolgeranno nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 18:00. Durante lo svolgimento dei lavori sarà istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, ove necessario, dalla presenza di movieri.

I divieti

Per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e la sicurezza della circolazione, è stato disposto il divieto di sosta lungo l’intero tratto di Via Nazionale interessato dagli interventi. Il divieto resterà in vigore per tutta la durata dell’ordinanza.