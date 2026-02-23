Infocilento a Sanremo, omaggio nel ricordo del maestro Vessicchio: “Continuerai a dirigere l’orchestra”

In occasione della settimana della 76esima edizione del Festival di Sanremo, Infocilento ha voluto rendere omaggio a uno dei protagonisti più amati della kermesse canora italiana, il maestro Peppe Vessicchio.

Il ricordo

Nel cuore della città dei fiori, a Piazza Bresca, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino di Sanremo, è stato affisso uno striscione su un balcone affacciato sulla piazza, proprio nei giorni in cui l’atmosfera del Festival anima strade, locali e palcoscenici.

“Continuerai a dirigere l’orchestra” è la frase scelta per ricordare il maestro Vessicchio, figura iconica e presenza storica del Festival, capace negli anni di entrare nel cuore del pubblico italiano con la sua professionalità, il suo carisma e la sua inconfondibile eleganza

Un omaggio che unisce memoria e musica, nel segno di un legame indissolubile tra Sanremo e uno dei suoi interpreti più amati, scomparso lo scorso novembre.

Striscione virale

Già in molti passanti, accortisi dello striscione speciale, hanno voluto immortalarlo con foto e video poi postati sul web. Il maestro Vessicchio aveva uno splendido rapporto anche il nostro amato Cilento, terra che visitava spesso per eventi e iniziative.