Processo Alfieri: ieri nuova udienza, ascoltato il Colonello della Finanza, Massimiliano Otranto

Nuova udienza ieri, presso il Tribunale di Vallo della Lucania, per il procedimento che vede imputato l’ex sindaco Franco Alfieri per presunti appalti manipolati nella città dei Templi. Ad essere ascoltato in aula è stato il Colonnello della Guardia di Finanza Massimiliano Otranto che ha parlato di forti ingerenze di Alfieri negli appalti pubblici di Capaccio Paestum.

Le parole dei legali di Alfieri

“Abbiamo ascoltato un alto ufficiale della Guardia di Finanza che ha coordinato le indagini – ha affermato l’avvocato Domenicantonio d’Alessandro, legale di Franco Alfieri – Il Colonnello ci ha spiegato quali sono le valutazioni che il corpo della Guardia di Finanza ha fatto, ma a proposito dell’ingerenza alla quale si riferiva si tratta di una sua valutazione. Il Tribunale ha chiarito che i giudici si atterranno ai fatti e non alle valutazioni. Vedremo le fonti di prova che ha citato il Colonnello che potranno o meno confermare quella che al momento resta solo un’ipotesi.”

Un’udienza alla quale ha preso parte anche il legale, sempre di Franco Alfieri, Agostino De caro. “Il Colonnello è un teste importante, così come lo era il consulente tecnico ascoltato l’udienza precedente così come saranno importanti gli ulteriori testi di Polizia giudiziaria ma, se mi consentite, – ha affermato l’avvocato De Caro – saranno molto importanti i nostri consulenti e i nostri testi che daranno un contributo in termini di chiarezza molto importante”.

Prossima udienza fissata al 26 marzo

Presenti in aula anche gli avvocati Antonello Natale, legale della Dervit S.p.a. e Antonello Tedesco, legale dell’ingegnere Cermine Greco. “Nel corso della prossima udienza in programma il 26 Marzo, durante la quale procederò anche io con il controinterrogatorio, avremo un quadro probatorio completo di questa udienza – ha poi aggiunto l’avvocato Natale – Oggi è stato completato l’esame, cioè la spiegazione di come è nata l’indagine e come è stata svolta.

È un processo molto tecnico. E anche il teme delle intercettazioni è importante, bisogna ascoltarle una ad una per evitare la decontestualizzazioni delle intercettazioni”. Infine, secondo il legale Enrico Tedesco, relativamente a quanto dichiarato dal Colonnello Otranto sull’ingerenza dell’ex Sindaco Alfieri relativamente agli appalti pubblici, “non si può ritenere in modo suggestivo l’ingerenza se non hai prove documentali o risultati d’indagine che provano questa circostanza”, conclude.