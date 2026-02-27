Calcio femminile: a Sala Consilina l’amichevole tra LND Campania e LND Calabria

Si è disputata nella giornata di ieri, presso lo Stadio Comunale “Osvaldo Rossi” di Sala Consilina, l’amichevole tra la Rappresentativa Femminile della Lega Nazionale Dilettanti Campania e la Rappresentativa LND Calabria Femminile.

La giornata

Un confronto importante in vista del prossimo Torneo delle Regioni, che ha offerto alle atlete un’occasione preziosa di crescita tecnica e di verifica sul campo, in un clima di grande correttezza e fair play.

Gli interventi

Presenti all’incontro il Consigliere del Comitato Regionale Calabria FIGC LND Giovanni Cilione, il Consigliere Federale e Vicepresidente Vicario del Comitato Regionale Campania FIGC LND Giuliana Tambaro e il Presidente del Comitato Regionale Campania FIGC LND Carmine Zigarelli, a testimonianza dell’attenzione riservata al territorio salese.

La giornata non è stata soltanto sportiva. L’iniziativa ha rappresentato anche un momento di riflessione e sensibilizzazione, con un messaggio chiaro e condiviso: dire con forza NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

Attraverso il calcio femminile, ancora una volta, si è voluto ribadire come lo sport sia strumento di educazione, rispetto e inclusione. Il terreno di gioco si è trasformato così in un luogo simbolico, capace di unire agonismo e valori sociali, promuovendo una cultura fondata sulla dignità e sulla parità.

L’Amministrazione Comunale ha espresso profonda soddisfazione per l’evento ospitato in città. “Ringraziamo la Lega Nazionale Dilettanti Campania per l’attenzione riservata a Sala Consilina – ha dichiarato il Sindaco Domenico Cartolano – Ospitare appuntamenti di questo livello è motivo di orgoglio per la nostra comunità e conferma la centralità del nostro impianto sportivo nel panorama regionale”.

Sulla stessa linea il Presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport, Antonio Santarsiere: “Un sentito grazie alla società Pro Sala Football Club per aver promosso l’iniziativa e per l’impegno costante nella valorizzazione dello sport sul territorio.

La sinergia tra istituzioni e realtà sportive è fondamentale per offrire opportunità concrete ai giovani e sostenere la crescita del calcio femminile”.