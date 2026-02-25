Memorial Nikita ad Ascea: tra sport e prevenzione la solidarietà diventa vita

La comunità di Ascea si stringe nuovamente nel ricordo di Nikita Sirodojevs, il giovane ventiquattrenne scomparso tragicamente il 12 giugno 2022 mentre lavorava presso i cantieri navali della Fincantieri a Genova. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento organizzato dall’Associazione di promozione sociale fondata dai familiari non è solo un omaggio alla memoria, ma un pilastro di impegno civile e tutela della salute per l’intero territorio cilentano.

L’appuntamento è fissato per le giornate del 28 febbraio e del 1° marzo, un weekend dedicato interamente al connubio tra sport e medicina preventiva, trasformando il dolore di una perdita in una risorsa concreta per la collettività.

Un programma dedicato alla salute: visite gratuite e screening

Il fulcro della manifestazione risiede nell’ampia offerta di servizi medici gratuiti, proseguendo la scia del successo dello scorso anno. Sabato 28 febbraio, la mattinata sarà dedicata a una serie di screening specialistici che vedranno impegnati professionisti in cardiologia, pediatria, nutrizione e pneumologia, oltre a medici specializzati in emergenza. Nel pomeriggio, l’attenzione si sposterà sulla prevenzione motoria con consulenze fisioterapiche dedicate.

La giornata di domenica 1° marzo aprirà invece con l’esecuzione di esami barometrici, completando un quadro diagnostico di alto profilo messo a disposizione della cittadinanza senza alcun costo.

Sport e ospiti d’eccezione: il calcio come motore di solidarietà

Oltre all’aspetto clinico, il “Memorial Nikita” mantiene viva la sua anima dinamica attraverso il gioco. Il PalAscea ospiterà tornei di calcetto e attività di animazione per i più piccoli, confermando lo sport come strumento di aggregazione e resilienza.

L’edizione di quest’anno si fregerà inoltre della presenza di figure iconiche del panorama calcistico: parteciperanno infatti lo storico magazziniere del Napoli, Tommaso Starace, e l’ex attaccante azzurro Stefan Schwoch. La loro adesione sottolinea l’importanza sociale di un evento che, nelle scorse edizioni, ha già permesso di avviare raccolte fondi per l’acquisto di dotazioni vitali come caschi refrigeranti per chemioterapia e defibrillatori.

L’obiettivo solidale: un nuovo monitor multiparametrico per la comunità

La finalità di quest’anno è ambiziosa e di fondamentale importanza per il pronto intervento locale. L’iniziativa sosterrà attivamente la raccolta fondi destinata all’acquisto di un monitor multiparametrico K12. Lo strumento verrà messo a disposizione gratuita presso la Misericordia di Ascea, garantendo un potenziamento tecnologico essenziale per il monitoraggio dei pazienti in situazioni critiche.

Attraverso lo sport e la prevenzione, la memoria di Nikita continua a vivere, offrendo protezione e supporto tecnologico a chi ne ha più bisogno, in un circolo virtuoso di generosità che coinvolge l’intera cittadina.