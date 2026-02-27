Campagna: attenti ai ladri,  allarme social. «Ladri a Galdo, state in allerta»

Bastano poche parole, pubblicate da un cittadino sui social per far scattare l’allarme furti a Campagna e accendere un dibattito che in poche ore raccoglie decine di commenti e like di assenso. La segnalazione corre veloce tra i residenti e la preoccupazione cresce.

Le testimonianze

Nei commenti si moltiplicano le testimonianze di chi dice di essere già in allerta da tempo: «Sono già due ore che stiamo in allerta, veramente! Stanno nei dintorni. Siamo stanchi», scrive un altro utente, dando voce a un sentimento diffuso di paura e esasperazione.

Il tono dei messaggi è chiaro: i cittadini si sentono “sotto pressione” e chiedono risposte concrete. Tra un commento e l’altro emerge una richiesta forte e condivisa: «Più sicurezza, i ladri sono loro i padroni. Basta». Un coro virtuale che riflette un disagio reale, fatto di notti insonni, controlli continui e di una sensazione di vulnerabilità che non può più essere ignorata.

Il post, diventato virale all’interno della comunità locale, è l’ennesimo segnale di un territorio che chiede attenzione, prevenzione e una presenza più incisiva delle istituzioni. Nel frattempo, sui social, resta alta l’allerta. E tra like, condivisioni e commenti, i cittadini continuano a vigilare, sperando che alle parole seguano presto i fatti.