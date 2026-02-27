Campionati Provinciali

Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano

Alessandro Pippa

Non ti fermare” è più di uno slogan per l’US Agropoli che, dopo la battuta d’arresto contro il Centro Storico Salerno, è tornata con forza alla vittoria travolgendo il Faiano per 1-5. La notizia più confortante è il ritorno al gol di De Luise, uno dei colpi del mercato invernale. L’attaccante argentino, fin qui al di sotto delle aspettative, ha finalmente lasciato il segno: un segnale importante che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo percorso personale e tecnico.

La prossima sfida

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano. L’imperativo, come da inizio stagione, resta uno solo: vincere. La squadra di mister Turco sa bene che non può permettersi altri passi falsi. In campionato le sconfitte sono soltanto due, ma i 5 punti di penalizzazione pesano: oggi l’Agropoli è a 10 lunghezze dalla vetta e a 6 dal secondo posto.

A nove giornate dalla fine, la rimonta appare complicata, quasi proibitiva. Eppure nel calcio nulla è scritto. L’Agropoli dovrà concentrarsi esclusivamente su sé stessa, provando a vincerle tutte senza fare troppi calcoli, per poi tirare le somme.

Leggi anche:

Promozione: l’Agropoli torna al “Vaudano”

A incidere sull’ultimo periodo non brillante sono stati soprattutto i numerosi infortuni, che hanno privato la squadra di gran parte del proprio potenziale offensivo, quello che a inizio stagione era considerato il migliore della categoria. Ora l’emergenza sembra rientrata e, con un finale che si preannuncia al cardiopalma, la speranza è di avere tutti a disposizione per inseguire il salto di categoria, se non diretto, almeno attraverso i play-off.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Ufficio mobile Polizia Municipale Agropoli

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli

Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Magliano Vetere, panorama

A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il forum si terrà domani presso il campo sportivo di Magliano Nuovo

Porticciolo Pastena

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno”

Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

San Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro e Corsico, Svizzera: comunità gemelle tra istituzioni, cultura e radici europee

Tappa anche a Martigny e Payerne per rafforzare i legami con la comunità sangiovannese

Giovanni Fortunato

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup

Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo

“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività

Polla, cappella ospedale

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

L'uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento

Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina

Via Italia '61

Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì

Al via da lunedì 2 marzo i lavori di riqualificazione in via Italia ‘61 a Capaccio Scalo. Prevista la chiusura parziale tra la ASL e via Caduti di Nassiriya

Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro

L’Ufficio di Prossimità consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi connessi alla volontaria giurisdizione, ecco i servizi

Referendum

Riforma della separazione delle carriere: a Sapri un confronto tra i protagonisti della giustizia

Il 28 febbraio al Cinema Ferrari di Sapri un convegno sulla riforma della separazione delle carriere con magistrati e avvocati penalisti di rilievo nazionale

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 27 febbraio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci