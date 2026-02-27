Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

“Non ti fermare” è più di uno slogan per l’US Agropoli che, dopo la battuta d’arresto contro il Centro Storico Salerno, è tornata con forza alla vittoria travolgendo il Faiano per 1-5. La notizia più confortante è il ritorno al gol di De Luise, uno dei colpi del mercato invernale. L’attaccante argentino, fin qui al di sotto delle aspettative, ha finalmente lasciato il segno: un segnale importante che potrebbe rappresentare l’inizio di un nuovo percorso personale e tecnico.

La prossima sfida

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano. L’imperativo, come da inizio stagione, resta uno solo: vincere. La squadra di mister Turco sa bene che non può permettersi altri passi falsi. In campionato le sconfitte sono soltanto due, ma i 5 punti di penalizzazione pesano: oggi l’Agropoli è a 10 lunghezze dalla vetta e a 6 dal secondo posto.

A nove giornate dalla fine, la rimonta appare complicata, quasi proibitiva. Eppure nel calcio nulla è scritto. L’Agropoli dovrà concentrarsi esclusivamente su sé stessa, provando a vincerle tutte senza fare troppi calcoli, per poi tirare le somme.

A incidere sull’ultimo periodo non brillante sono stati soprattutto i numerosi infortuni, che hanno privato la squadra di gran parte del proprio potenziale offensivo, quello che a inizio stagione era considerato il migliore della categoria. Ora l’emergenza sembra rientrata e, con un finale che si preannuncia al cardiopalma, la speranza è di avere tutti a disposizione per inseguire il salto di categoria, se non diretto, almeno attraverso i play-off.