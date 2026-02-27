Eccellenza: testa a testa tra Apice e Ebolitana

Nel girone B di Eccellenza è ormai corsa a due tra Ebolitana Calcio 1925 e Apice Calcio. L’ultimo confronto diretto, disputato allo stadio Stadio Dirceu, aveva il sapore di una sfida quasi decisiva. Alla fine, però, a vincere è stato l’equilibrio: uno 0-0 che ha lasciato tutto invariato e rimandato ogni verdetto alle ultime sette giornate.

La sfide

Nel prossimo turno l’Ebolitana sarà impegnata sul campo dell’US Angri 1927, mentre l’Apice affronterà il ASD Puglianello. Due gare tutt’altro che semplici, contro squadre in piena lotta per evitare la retrocessione e quindi pronte a vendere cara la pelle.

I punti di forza

I punti di forza dell’Ebolitana risiedono nell’equilibrio complessivo e nell’esperienza di un gruppo abituato a competere per traguardi importanti. L’Apice, invece, numeri alla mano, può vantare il miglior attacco e la miglior difesa del campionato: un dato che certifica la solidità e l’organizzazione di una squadra capace di lavorare con efficacia in entrambe le fasi e di trasformare un sogno, nato quasi in sordina, in una concreta ambizione.

Chi la spunterà? Difficile dirlo. Tutto lascia presagire un duello serrato che potrebbe tenerci con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.