Domenica al Museo: Paestum e Velia aprono le porte tra percorsi inediti e realtà virtuale

L’appuntamento con la cultura si rinnova domenica 1° marzo 2026 grazie all’iniziativa #domenicalmuseo. Promossa dal Ministero della Cultura, la giornata prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e i parchi archeologici statali, offrendo ai visitatori un’occasione privilegiata per immergersi nel patrimonio storico italiano. Con l’arrivo della primavera, i riflettori si accendono sui siti di Paestum e Velia, aperti al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 19:30, con un programma fitto di eventi che coniuga archeologia, natura e tecnologia.
I segreti di Paestum: dai depositi al Santuario di Hera
A Paestum, l’offerta culturale si sposta oltre le consuete aree espositive per svelare il fascino dei tesori non visibili abitualmente. Attraverso l’iniziativa “Oltre il Museo. Storie dai depositi di Paestum”, i visitatori potranno accedere ai depositi alle ore 10:00, 12:00, 15:00 e 17:00. Si tratta di un’esperienza esclusiva volta a scoprire antiche leggende custodite nel cuore del sito. Per partecipare è necessaria la prenotazione obbligatoria tramite i canali ufficiali del Parco.
Parallelamente, presso la foce del fiume Sele, riflettori puntati sul nuovo percorso “Il tempio al confine – Hera e il paesaggio del Sele”. Questo itinerario esplora il legame millenario tra il santuario, il fiume e il culto della divinità, arricchito da pannelli didattici e un giardino che riproduce la vegetazione dell’epoca. La visita, prevista per le ore 15:00 (salvo condizioni meteo avverse), richiede la prenotazione preventiva.
L’Acropoli di Velia tra natura e percorsi archeo-paesaggistici
Il sito di Velia risponde con la suggestiva passeggiata lungo il Crinale degli Dei, prevista per le ore 10:00 (ritrovo in biglietteria alle ore 9:30). Il percorso si snoda tra le terrazze sacre, offrendo scorci panoramici che abbracciano l’intera costa e l’entroterra, superando la celebre Porta Rosa per condurre i partecipanti in un territorio ricco di fascino storico. Anche in questo caso, la direzione ricorda che la prenotazione è indispensabile per garantire il corretto svolgimento del tour.
Innovazione e inclusività: Velia Immersive e Zoom Uphill
La valorizzazione dei siti passa anche attraverso l’impiego di tecnologie d’avanguardia. Grazie a “Velia Immersive”, i visitatori potranno esplorare l’antica Elea attraverso un tour virtuale con visori Oculus Quest 3, animazioni e ricostruzioni 3D. Il servizio, disponibile dalle 9:30 alle 13:30 per gruppi limitati di 10 persone l’ora, è incluso nel titolo d’ingresso senza costi aggiuntivi.
Sul fronte dell’accessibilità, i parchi di Paestum e Velia confermano l’impiego dello Zoom Uphill. Si tratta di un veicolo elettrico off-road a quattro ruote motrici messo a disposizione gratuitamente per le persone con difficoltà di deambulazione, garantendo a tutti la possibilità di ammirare i luoghi più iconici e suggestivi delle aree archeologiche.