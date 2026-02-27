Domenica al Museo: Paestum e Velia aprono le porte tra percorsi inediti e realtà virtuale

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo” Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza

Bullismo nelle scuole di Eboli: istituzioni in campo dopo il caso della studentessa disabile A parlare dell’impegno dell’ente è la neo assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Rossella Corrado, che ha ribadito la volontà di affrontare ogni segnalazione con tempestività e determinazione

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028 Alla sanità il 70% del bilancio regionale. Oltre 300milioni per le politiche sociali. 1,1 miliardi per i trasporti. Più fondi anche per la cultura

Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della Concordia Grave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno” Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo