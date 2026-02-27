Italia dei Diritti De Pierro: Michele Peduto nuovo responsabile territoriale per l’Area Alburni e Alto Cilento

Il nome di Peduto è stato proposto dal segretario provinciale per Salerno Corrado Fella e avallato dai vertici nazionali dell'Italia dei Diritti De Pierro

Michele Peduto

Non si ferma la crescita del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro che aggiunge una uova pedina importante nell’organigramma campano. A darne notizia in una nota stampa è Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro.

La motivazione

“Il nome che andiamo ad aggiungere all’organigramma politico dell’IdD nel salernitano è quello di Michele Peduto. Il nome di Peduto è stato proposto dal segretario provinciale per Salerno Corrado Fella e avallato dai vertici nazionali dell’Italia dei Diritti De Pierro nelle persone del presidente e fondatore Antonello De Pierro e dal sottoscritto Carlo Spinelli come responsabile per la Politica Interna.

Michele Peduto cittadino di Bellosguardo, sarà il nuovo responsabile territoriale per l’Area Alburni e Alto Cilento. A Michele, che saprà dare sicuramente un contributo importante al nostro movimento – conclude Spinelli – vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

