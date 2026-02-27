Italia dei Diritti De Pierro: Michele Peduto nuovo responsabile territoriale per l’Area Alburni e Alto Cilento

Non si ferma la crescita del movimento politico Italia dei Diritti De Pierro che aggiunge una uova pedina importante nell’organigramma campano. A darne notizia in una nota stampa è Carlo Spinelli responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro.

La motivazione

“Il nome che andiamo ad aggiungere all’organigramma politico dell’IdD nel salernitano è quello di Michele Peduto. Il nome di Peduto è stato proposto dal segretario provinciale per Salerno Corrado Fella e avallato dai vertici nazionali dell’Italia dei Diritti De Pierro nelle persone del presidente e fondatore Antonello De Pierro e dal sottoscritto Carlo Spinelli come responsabile per la Politica Interna.

Michele Peduto cittadino di Bellosguardo, sarà il nuovo responsabile territoriale per l’Area Alburni e Alto Cilento. A Michele, che saprà dare sicuramente un contributo importante al nostro movimento – conclude Spinelli – vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro”.