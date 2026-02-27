Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova

Una giornata all’insegna della natura, dell’amicizia e della sostenibilità. Oggi, la splendida cornice della Baia di Trentova ad Agropoli, ha fatto da palcoscenico a un’iniziativa speciale nell’ambito dello scambio culturale tra il Liceo “A. Gatto” di Agropoli e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania).

Un ponte tra Italia e Germania

Il gruppo, composto da 15 studenti italiani e 15 partner tedeschi, ha vissuto un’esperienza immersiva nel cuore del patrimonio naturalistico locale. Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita e scoperta sono state le docenti Prof.ssa Anna C. Giordano, referente del progetto, insieme alla Prof.ssa Marina Granato Conte e alla Prof.ssa Tiziana Aliberti.

L’escursione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Legambiente, rappresentata dal presidente Mario Salsano e da un gruppo di volontari dell’associazione. Durante il trekking, gli esperti hanno guidato gli studenti attraverso i sentieri della baia, illustrando le peculiarità della macchia mediterranea.

Per gli ospiti tedeschi, abituati ai paesaggi del nord della Germania, è stata una vera e propria rivelazione.

La giornata

I ragazzi hanno potuto osservare da vicino piante tipiche come il mirto, il lentisco e il corbezzolo.

Il contrasto tra il verde della vegetazione e l’azzurro cristallino del mare di Agropoli ha lasciato i visitatori senza fiato. Il percorso ha offerto spunti di riflessione sull’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

“È stata un’esperienza molto bella e formativa,” hanno commentato gli studenti a fine giornata. “Camminare insieme ci ha permesso di abbattere le barriere linguistiche e di sentirci parte di un’unica comunità europea legata dal rispetto per la natura.”

L’iniziativa conferma il valore pedagogico degli scambi scolastici, capaci di trasformare una lezione di scienze e geografia in un’avventura indimenticabile. La bellezza di Trentova, oggi, non è stata solo un panorama da ammirare, ma un terreno comune su cui costruire nuove amicizie internazionali.