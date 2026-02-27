Attualità

Agropoli, un ponte tra Italia e Germania: il Liceo “Gatto” e il Windthorst Gymnasium alla scoperta di Trentova

La Baia di Trentova ha fatto da cornice a un’iniziativa speciale tra il Liceo "A. Gatto" e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania)

Comunicato Stampa

Una giornata all’insegna della natura, dell’amicizia e della sostenibilità. Oggi, la splendida cornice della Baia di Trentova ad Agropoli, ha fatto da palcoscenico a un’iniziativa speciale nell’ambito dello scambio culturale tra il Liceo “A. Gatto” di Agropoli e il Windthorst Gymnasium di Meppen, cittadina della Bassa Sassonia (Germania).

Un ponte tra Italia e Germania

Il gruppo, composto da 15 studenti italiani e 15 partner tedeschi, ha vissuto un’esperienza immersiva nel cuore del patrimonio naturalistico locale. Ad accompagnare i ragazzi in questo percorso di crescita e scoperta sono state le docenti Prof.ssa Anna C. Giordano, referente del progetto, insieme alla Prof.ssa Marina Granato Conte e alla Prof.ssa Tiziana Aliberti.

L’escursione è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di Legambiente, rappresentata dal presidente Mario Salsano e da un gruppo di volontari dell’associazione. Durante il trekking, gli esperti hanno guidato gli studenti attraverso i sentieri della baia, illustrando le peculiarità della macchia mediterranea.

Leggi anche:

Agropoli punta al potenziamento del mercato della frutta. Ecco il progetto

Per gli ospiti tedeschi, abituati ai paesaggi del nord della Germania, è stata una vera e propria rivelazione.

La giornata

I ragazzi hanno potuto osservare da vicino piante tipiche come il mirto, il lentisco e il corbezzolo.
Il contrasto tra il verde della vegetazione e l’azzurro cristallino del mare di Agropoli ha lasciato i visitatori senza fiato. Il percorso ha offerto spunti di riflessione sull’importanza della tutela ambientale e della valorizzazione del territorio.

I commenti

“È stata un’esperienza molto bella e formativa,” hanno commentato gli studenti a fine giornata. “Camminare insieme ci ha permesso di abbattere le barriere linguistiche e di sentirci parte di un’unica comunità europea legata dal rispetto per la natura.”

L’iniziativa conferma il valore pedagogico degli scambi scolastici, capaci di trasformare una lezione di scienze e geografia in un’avventura indimenticabile. La bellezza di Trentova, oggi, non è stata solo un panorama da ammirare, ma un terreno comune su cui costruire nuove amicizie internazionali.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Padula piange Paolo Sciarrillo, stroncato da un malore dopo una partita a calcio: la famiglia dona gli organi

L’uomo si è sentito male mentre stava disputando una partita di calcio amatoriale in Veneto, accasciandosi sul campo sotto gli occhi dei compagni di squadra

Paestum Tempio

Domenica al Museo: Paestum e Velia aprono le porte tra percorsi inediti e realtà virtuale

Domenica 1° marzo 2026 torna la #domenicalmuseo a Paestum e Velia. Ingresso gratuito, visite ai depositi, tour virtuali e nuovi percorsi nel mito di Hera

Sanremo Groove

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quarta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo”

Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza

Bullismo nelle scuole di Eboli: istituzioni in campo dopo il caso della studentessa disabile

A parlare dell’impegno dell’ente è la neo assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Rossella Corrado, che ha ribadito la volontà di affrontare ogni segnalazione con tempestività e determinazione

Roberto Fico

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028

Alla sanità il 70% del bilancio regionale. Oltre 300milioni per le politiche sociali. 1,1 miliardi per i trasporti. Più fondi anche per la cultura

Polizia Municipale

Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della Concordia

Grave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione

Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano

Ufficio mobile Polizia Municipale Agropoli

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli

Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Magliano Vetere, panorama

A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il forum si terrà domani presso il campo sportivo di Magliano Nuovo

Porticciolo Pastena

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno”

Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

San Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro e Corsico, Svizzera: comunità gemelle tra istituzioni, cultura e radici europee

Tappa anche a Martigny e Payerne per rafforzare i legami con la comunità sangiovannese