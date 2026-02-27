Cilento

A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il forum si terrà domani presso il campo sportivo di Magliano Nuovo

Comunicato Stampa
Magliano Vetere, panorama

Il 28 febbraio 2026, presso il Campo Sportivo di Magliano Nuovo, si terrà il Forum Territoriale sull’Innovazione #2030, un’opportunità di confronto dedicato alle nuove tecnologie applicate allo sviluppo sostenibile dei territori.

Gli interventi

Partecipano Giovanni Guzzo, presidente della Provincia di Salerno, Adriano Piano, sindaco di Magliano Vetere, Roberta Cataldo Amministratore Cilento Landscape, la professoressa Roberta Troisi, dipartimento di Scienze Politiche, Ettore Ardisson Human Drone Team, moderati da Luciano Pasca.

Il Forum rappresenta un passo importante verso una visione condivisa di innovazione territoriale, in cui ricerca, istituzioni e imprese collaborano per costruire un Cilento più sicuro, sostenibile e competitivo.

Leggi anche:

Magliano, gestione del campo “Guariglia” all’A.S.D. Laurino: ieri l’inaugurazione | VIDEO

Tra i protagonisti dell’iniziativa troviamo Human Drone Team S.r.l., realtà italiana impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate basate su droni, intelligenza artificiale e sistemi di emergenza per il supporto alla sicurezza, alla gestione ambientale e al rilancio delle aree interne.

L’evento

Durante l’evento verranno presentate applicazioni concrete legate al monitoraggio del territorio, all’Agricoltura 4.0 e ai sistemi di intervento rapido per emergenze in ambienti montani e costieri, evidenziando il ruolo strategico della tecnologia nella formazione dei giovani e nella crescita delle comunità locali.

Human Drone Team conferma così il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni tecnologiche capaci di generare impatto reale, contribuendo alla trasformazione dei territori e alla creazione di nuove opportunità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano

Ufficio mobile Polizia Municipale Agropoli

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli

Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Porticciolo Pastena

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno”

Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

San Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro e Corsico, Svizzera: comunità gemelle tra istituzioni, cultura e radici europee

Tappa anche a Martigny e Payerne per rafforzare i legami con la comunità sangiovannese

Giovanni Fortunato

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup

Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo

“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività

Polla, cappella ospedale

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

L'uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento

Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina

Via Italia '61

Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì

Al via da lunedì 2 marzo i lavori di riqualificazione in via Italia ‘61 a Capaccio Scalo. Prevista la chiusura parziale tra la ASL e via Caduti di Nassiriya

Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro

L’Ufficio di Prossimità consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi connessi alla volontaria giurisdizione, ecco i servizi

Referendum

Riforma della separazione delle carriere: a Sapri un confronto tra i protagonisti della giustizia

Il 28 febbraio al Cinema Ferrari di Sapri un convegno sulla riforma della separazione delle carriere con magistrati e avvocati penalisti di rilievo nazionale

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 27 febbraio 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci