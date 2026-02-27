A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il 28 febbraio 2026, presso il Campo Sportivo di Magliano Nuovo, si terrà il Forum Territoriale sull’Innovazione #2030, un’opportunità di confronto dedicato alle nuove tecnologie applicate allo sviluppo sostenibile dei territori.
Gli interventi
Partecipano Giovanni Guzzo, presidente della Provincia di Salerno, Adriano Piano, sindaco di Magliano Vetere, Roberta Cataldo Amministratore Cilento Landscape, la professoressa Roberta Troisi, dipartimento di Scienze Politiche, Ettore Ardisson Human Drone Team, moderati da Luciano Pasca.
Il Forum rappresenta un passo importante verso una visione condivisa di innovazione territoriale, in cui ricerca, istituzioni e imprese collaborano per costruire un Cilento più sicuro, sostenibile e competitivo.
Tra i protagonisti dell’iniziativa troviamo Human Drone Team S.r.l., realtà italiana impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate basate su droni, intelligenza artificiale e sistemi di emergenza per il supporto alla sicurezza, alla gestione ambientale e al rilancio delle aree interne.
L’evento
Durante l’evento verranno presentate applicazioni concrete legate al monitoraggio del territorio, all’Agricoltura 4.0 e ai sistemi di intervento rapido per emergenze in ambienti montani e costieri, evidenziando il ruolo strategico della tecnologia nella formazione dei giovani e nella crescita delle comunità locali.
Human Drone Team conferma così il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni tecnologiche capaci di generare impatto reale, contribuendo alla trasformazione dei territori e alla creazione di nuove opportunità.