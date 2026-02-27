A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno” Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo

“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri L'uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento

Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina

Capaccio Scalo, riparte il restyling di via Italia ‘61: scatta la chiusura parziale da lunedì Al via da lunedì 2 marzo i lavori di riqualificazione in via Italia ‘61 a Capaccio Scalo. Prevista la chiusura parziale tra la ASL e via Caduti di Nassiriya

Roccadaspide, aperto il secondo Ufficio di Prossimità: questa mattina il taglio del nastro L’Ufficio di Prossimità consentirà ai cittadini di accedere più facilmente ai servizi connessi alla volontaria giurisdizione, ecco i servizi

Riforma della separazione delle carriere: a Sapri un confronto tra i protagonisti della giustizia Il 28 febbraio al Cinema Ferrari di Sapri un convegno sulla riforma della separazione delle carriere con magistrati e avvocati penalisti di rilievo nazionale