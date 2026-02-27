Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

Grave episodio nella tarda serata di ieri all’interno dell’ospedale di Polla. Tra le 23.30 e la mezzanotte, una persona, al momento non ancora identificata, si è introdotta nella cappella della struttura sanitaria, compiendo una serie di atti vandalici.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento. Un gesto che ha colpito non solo un luogo materiale, ma anche un punto di riferimento spirituale per pazienti, familiari e personale sanitario.

Indagini in corso

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della che stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella struttura e nelle aree circostanti. Le registrazioni potrebbero fornire elementi utili per risalire all’autore del gesto.

La cappella dell’ospedale rappresenta per molti un luogo di conforto, soprattutto nei momenti più delicati legati alla malattia e alla sofferenza. L’episodio ha generato un diffuso sentimento di indignazione tra cittadini e operatori sanitari, che auspicano una rapida individuazione del responsabile.