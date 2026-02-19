Viabilità: la Provincia chiede aiuto alla Regione

Sono 35 i comuni della provincia di Salerno, principalmente nell’area sud del territorio, per i quali l’Ente di Palazzo Sant’Agostino ha chiesto risorse alla regione Campania per interventi su frane e smottamenti. Il costo complessivo delle opere ammonta a quasi 17milioni di euro.

I finanziamenti e le strade interessate nel Cilento

Risorse che permetteranno di ripristinare strade provinciali che da tempo presentano criticità. La cifra più cospicua, 1,2 milioni di euro, andrebbero per una frana sulla SP83 a Cicerale; per la stessa arteria sono stati chiesti fondi per frane e smottamenti anche a Giungano, Trentinara e Ogliastro Cilento. Necessiterebbero di interventi importanti anche la ex SS488B che da Campora raggiunge Roccadaspide passando per Stio e Felitto; la Sp175Aa tra Pontecagnano ed Eboli e la Sp175B a Capaccio. Sempre nella città dei templi interventi sono richiesti per smottamenti anche sulla la Sp13, la Sp316 e la Sp318.

Le altre arterie attenzionate

Nell’area della Piana del Sele attenzionata anche la Sp420 nel comune di Albanella e le provinciali che attraversano Altavilla Silentina. E ancora: richieste di fondi interessano la Sp77 tra Stella Cilento e Casal Velino (che ha fatto segnalare nuovi smottamenti nelle scorse ore) e le provinciali tra Omignano e Sessa Cilento, Monteforte Cilento, Orria, Perito, Castelnuovo Cilento, Salento, Gioi, Orria, Perdifumo, Montecorice, Pollica, Buccino e Sicignano degli Alburni.

La palla ora passa alla regione Campania; senza fondi difficilmente sarà possibile per la Provincia intervenire autonomamente