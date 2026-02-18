Viabilità nel Cilento, messa in sicurezza la Sp168 a Serramezzana

Si sblocca la situazione della viabilità nel cuore del Cilento interno. Dopo giorni di disagi, la strada provinciale Sp168, arteria vitale per raggiungere Serramezzana, è stata ufficialmente messa in sicurezza e riaperta al traffico regolare.

Il blocco era stato causato lo scorso martedì dalla caduta di un masso di enormi dimensioni, staccatosi dal costone roccioso sovrastante e piombato proprio all’ingresso del centro abitato. L’episodio aveva destato non poca preoccupazione tra i residenti, poiché l’ostruzione rischiava di isolare il piccolo centro, costringendo gli automobilisti a percorrere vie alternative lunghe e tortuose.

L’intervento della comunità montana e della provincia

In una prima fase, gli operai della Comunità Montana Alento-Monte Stella, coordinati anche dal sindaco di Serramezzana, Augusto Materazzi, erano intervenuti tempestivamente per garantire un passaggio minimo. Sebbene il macigno occupasse gran parte della carreggiata, era stato ricavato uno spazio di circa due metri, sufficiente a permettere il transito cautelativo delle autovetture e scongiurare l’isolamento totale.

Nella mattinata di oggi, le operazioni hanno subito un’accelerazione. Il personale dell’ente montano ha completato le opere di messa in sicurezza dell’area interessata dal distacco. Tuttavia, la rimozione del masso ha presentato difficoltà tecniche non indifferenti: la consistenza della roccia era tale da resistere ai tentativi di frantumazione effettuati con un comune escavatore. Di conseguenza, si è optato per lo spostamento del blocco ai margini della carreggiata per liberare la sede stradale.

Verso la normalizzazione definitiva

Nonostante il transito sia già garantito, l’iter di ripristino si concluderà nella giornata di domani. Spetterà al personale della Provincia di Salerno, ente competente per la gestione della Sp168, completare la rimozione.