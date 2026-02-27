Attualità

«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo”

Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza

Alessandra Pazzanese

“Ho saputo della visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e mi sono precipitata da Salerno a Giungano per incontrarlo, per chiedere aiuto, stanno spezzando le ali a Nicolò” ha esordito così la mamma del tredicenne Nicolò Botta, di Salerno, quando ieri l’abbiamo incontrata a Giungano in attesa del Ministro Valditara.

Mamma coraggio

Annarita Ruggiero è una mamma coraggio, una mamma che non si arrende perché il figlio, affetto da autismo grave, merita di volare, come tutti gli altri. E’ pieno di vita Nicolò che dipinge, suona e, negli ultimi undici anni, grazie ad una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, aveva fatto progressi enormi. Progressi che hanno subito un brusco arresto da quando Nicolò, che frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, a causa di un cambio del docente di sostegno preparato per seguirlo e della mancanza di docenti da affiancare al suo caso, ha interrotto la frequentazione della scuola.

Il nuovo docente assegnato non si è rivelato adatto alle esigenze di Nicolò e la perdita di una figura di riferimento stabile ha portato una “disregolazione emotiva” nel ragazzo, un cambio di docenza inspiegabile visto che l’insegnante precedente lavora nella stessa scuola di Nicolò che, dal sette febbraio, non va più a scuola, non riesce a frequentare anche perché gli sono state diagnosticate delle regressioni attive, Nicolò non può accettare e capire i cambi di docenza, non può essere sottoposto a cambiamenti traumatici e repentini rispetto alle figure di riferimento, merita di andare a scuola e di non vanificare gli anni di progresso conquistati con tanta fatica.

Leggi anche:

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Giungano: questa mattina la cerimonia istituzionale

L’incontro con il Ministro Valditara

“Una scuola davvero accogliente e inclusiva, preparata ai casi come quelli di Nicolò potrà aiutarlo” dicono gli esperti, ma al momento una scuola adatta non si trova. Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza. “E’ stato emozionante portare la storia di Nicolò all’attenzione del Ministro Valditara” ha fatto sapere Annarita. Tutti incrociano le dita affinché Nicolò, che appare in foto sempre sorridente, quel sorriso possa non perderlo mai.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Bullismo nelle scuole di Eboli: istituzioni in campo dopo il caso della studentessa disabile

A parlare dell’impegno dell’ente è la neo assessora alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, Rossella Corrado, che ha ribadito la volontà di affrontare ogni segnalazione con tempestività e determinazione

Roberto Fico

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028

Alla sanità il 70% del bilancio regionale. Oltre 300milioni per le politiche sociali. 1,1 miliardi per i trasporti. Più fondi anche per la cultura

Polizia Municipale

Parcheggiatori abusivi a Salerno: aggressione agli agenti in Piazza della Concordia

Grave episodio a Salerno: un 33enne denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti in Piazza della Concordia. Avviata l'espulsione

Promozione, l’Agropoli non può più sbagliare: a InfoCilento parla mister Turco

Ora i delfini guardano avanti alla prossima sfida contro lo Sporting Pontecagnano

Ufficio mobile Polizia Municipale Agropoli

Nuovo Decreto Sicurezza: ecco cosa cambia. Convalidato l’arresto di Agropoli

Entra in vigore il Decreto Sicurezza 2026: arresto in flagranza differita, stretta su coltelli e armi bianche, e nuove tutele per il personale ferroviario e scolastico

Magliano Vetere, panorama

A Magliano Nuovo il Forum Territoriale sull’innovazione #2030: tra tecnologie e sviluppo sostenibile

Il forum si terrà domani presso il campo sportivo di Magliano Nuovo

Porticciolo Pastena

Mare Libero APS a difesa del porticciolo di Pastena: “giù le mani dal fronte mare di Salerno”

Il progetto metterebbe a rischio un patrimonio collettivo e identitario, prevedendo la trasformazione profonda di un tratto di costa che oggi rappresenta un bene pubblico essenziale

San Giovanni a Piro

San Giovanni a Piro e Corsico, Svizzera: comunità gemelle tra istituzioni, cultura e radici europee

Tappa anche a Martigny e Payerne per rafforzare i legami con la comunità sangiovannese

Giovanni Fortunato

Inchiesta Santa Marina: giorni di attesa per Giovanni Fortunato. Lunedì la decisione del Gup

Si è chiusa l'udienza preliminare per il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, accusato di corruzione. Il GUP deciderà sul rinvio a giudizio il 2 marzo

“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività

Polla, cappella ospedale

Polla: atti vandalici nella cappella dell’ospedale, indagano i Carabinieri

L'uomo avrebbe lanciato all’esterno dell’ospedale alcune statue sacre custodite nella cappella, spostato simboli religiosi e danneggiato diversi oggetti presenti nello spazio dedicato alla preghiera e al raccoglimento

Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina