«Chiedo aiuto per mio figlio autistico», la storia di Nicolò ascoltata dal ministro Valditara a Giungano: “incontro positivo”

“Ho saputo della visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e mi sono precipitata da Salerno a Giungano per incontrarlo, per chiedere aiuto, stanno spezzando le ali a Nicolò” ha esordito così la mamma del tredicenne Nicolò Botta, di Salerno, quando ieri l’abbiamo incontrata a Giungano in attesa del Ministro Valditara.

Mamma coraggio

Annarita Ruggiero è una mamma coraggio, una mamma che non si arrende perché il figlio, affetto da autismo grave, merita di volare, come tutti gli altri. E’ pieno di vita Nicolò che dipinge, suona e, negli ultimi undici anni, grazie ad una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, aveva fatto progressi enormi. Progressi che hanno subito un brusco arresto da quando Nicolò, che frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, a causa di un cambio del docente di sostegno preparato per seguirlo e della mancanza di docenti da affiancare al suo caso, ha interrotto la frequentazione della scuola.

Il nuovo docente assegnato non si è rivelato adatto alle esigenze di Nicolò e la perdita di una figura di riferimento stabile ha portato una “disregolazione emotiva” nel ragazzo, un cambio di docenza inspiegabile visto che l’insegnante precedente lavora nella stessa scuola di Nicolò che, dal sette febbraio, non va più a scuola, non riesce a frequentare anche perché gli sono state diagnosticate delle regressioni attive, Nicolò non può accettare e capire i cambi di docenza, non può essere sottoposto a cambiamenti traumatici e repentini rispetto alle figure di riferimento, merita di andare a scuola e di non vanificare gli anni di progresso conquistati con tanta fatica.

L’incontro con il Ministro Valditara

“Una scuola davvero accogliente e inclusiva, preparata ai casi come quelli di Nicolò potrà aiutarlo” dicono gli esperti, ma al momento una scuola adatta non si trova. Annarita Ruggiero, mamma di Nicolò, si è rivolta alla politica, il caso di Nicolò è arrivato anche in Parlamento, e ieri è stata ricevuta a Giungano da Valditara che ha ascoltato la donna tornata dal colloquio con una nuova speranza. “E’ stato emozionante portare la storia di Nicolò all’attenzione del Ministro Valditara” ha fatto sapere Annarita. Tutti incrociano le dita affinché Nicolò, che appare in foto sempre sorridente, quel sorriso possa non perderlo mai.