Salernitana, Cosmi si presenta: ” Salerno un privilegio. Alla squadra chiedo dedizione”

Si è tenuta oggi presso la sala stampa dello stadio “Arechi” la conferenza di presentazione del nuovo allenatore della Salernitana Serse Cosmi che porta con sé in questa nuova avventura Giuseppe Scurto come vice. Insieme al tecnico umbro presente anche l’AD Umberto Pagano e il DS Daniele Faggiano che ha voluto con forza mister Cosmi.

Le prime parole del tecnico

“Sono felice di essere qui a Salerno, ogni volta che venivo qui da avversario dicevo che per me sarebbe stato gratificante lavorare qui. Si è verificato forse quando non ci pensavo più ma vi assicuro che quando mi ha chiamato Faggiano ho risposto subito “io stasera sono a Salerno”. – ha detto il neo tecnico dei granata – Ho sentito subito una scarica di adrenalina fortissima dentro di me, noi allenatori siamo un po’ malati di calcio, ci sembra di poterne fare a meno ma non è possibile. Si dice che i cavalli di razza devono morire in pista. Questa alla Salernitana una bella sfida, che prendo con grande entusiasmo. Ho molta fiducia in me stesso e in questa città”.

“Ai calciatori ho detto una cosa: non chiedo impegno ma dedizione, che è un concetto molto importante. Questa parola racchiude diversi significati tutti insieme: impegno costante, appassionato, è una forma profonda di attaccamento che va oltre il semplice dovere. Credo che in una sola parola sia racchiuso il senso di quello che voglio dai miei calciatori. Salerno per un calciatore, un allenatore e un direttore è un privilegio Mi sono fatto una prima idea sulla squadra in questi giorni e sono rimasto positivamente sorpreso, anche in eccesso. Mi sembra un gruppo che ha le qualità tecniche e fisiche per non essere così distante da Benevento e Catania. Sono venuto per cercare di fare il meglio possibile, ovvero più punti possibile”, ha poi aggiunto Serse Cosmi.