Politica a Eboli: presentati i due nuovi assessori

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina

Antonio Elia

Questa mattina, nell’aula consiliare “Isaia Bonavoglia” del comune di Eboli, sono state presentate ufficialmente le due nuove assessore che entrano a far parte della squadra di governo cittadina.

Le nomine

Ad annunciarne la nomina è stato il sindaco Mario Conte, affiancato dagli altri componenti della Giunta, nel corso di un incontro con gli organi di stampa. La delega all’Ambiente è stata affidata a Marianna Ingenito, che avrà il compito di seguire le politiche ambientali, la tutela del territorio e le iniziative legate alla sostenibilità.

A Rossella Corrado è stata invece assegnata la delega alla Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, settore strategico per la comunità, che comprende scuola, servizi sociali e sostegno alle fasce più fragili della popolazione.
Nel corso della presentazione, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’azione amministrativa con nuove energie e competenze, evidenziando come le deleghe affidate rappresentino ambiti centrali per lo sviluppo e il benessere della città.

Tartufi in Campania: a Eboli il seminario tra tutela, formazione e cucina

L’obiettivo

L’ingresso delle due nuove assessore segna dunque un ulteriore passo nel percorso amministrativo dell’esecutivo guidato dal sindaco Conte, con l’obiettivo di garantire continuità e impulso alle attività già avviate. L’amministrazione comunale ha augurato buon lavoro alle neo assessore, chiamate a svolgere un ruolo chiave nella programmazione e nella gestione delle politiche cittadine.

