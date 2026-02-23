Fumata bianca ad Eboli: nuova giunta, ecco i nomi e le deleghe

Fumata bianca a Eboli. Dopo giorni di trattative e confronti interni alla maggioranza, il sindaco Mario Conte ha sciolto le riserve sulla nuova composizione della giunta comunale.
Giunta ad Eboli: le novità
Entrano due nuovi assessori: Rossella Corrado, che prende il posto di Katia Cennamo, e Marianna Ingenito, chiamata a sostituire Nadia La Brocca.
Un avvicendamento che segna una fase di riorganizzazione dell’esecutivo cittadino, con l’obiettivo – spiegano da Palazzo di Città – di rilanciare l’azione amministrativa.
Le deleghe
Novità anche sul fronte delle deleghe. Il sindaco Mario Conte ha deciso di tenere per sé i lavori pubblici, sottratti all’ assessore Salvatore Marisei, e la delega allo sport, precedentemente affidata a Lucilla Polito.
Una scelta che accentra due settori strategici direttamente nelle mani del primo cittadino, in una fase considerata delicata per i cantieri e per la programmazione delle attività sportive sul territorio.
La presentazione ufficiale della nuova giunta è in programma questa sera in consiglio comunale, dove il sindaco illustrerà nel dettaglio le motivazioni delle scelte e le linee guida del nuovo corso amministrativo.
Un passaggio atteso, che chiarirà anche gli equilibri politici interni alla maggioranza e le priorità dell’azione di governo per i prossimi mesi.Siglato un documento programmatico da portare avanti fino alla fine del mandato elettorale.