Riqualificazione in via Roma: al via i lavori a Giungano: «area utilizzata per scopi sociali»

È stata posata oggi la prima pietra per la riqualificazione di un’area situata in via Roma di Giungano. L’opera, di vitale importanza per il paese in quanto occupa uno spazio del centro storico già soggetto a lavori di riqualificazione e restauro, è adiacente al Palazzo Picilli, un edificio storico risalente al diciottesimo secolo. I lavori sono stati finanziati con fondi del Ministero dell’Interno e delle Infrastrutture Sociali.

Riqualificazione via Roma, i lavori

Come affermato dal primo cittadino, Giuseppe Orlotti, l’area sarà utilizzata per scopi sociali e, dopo tutti gli interventi di messa in sicurezza, vi potrebbe sorgere anche una sorta di piazzetta.

Orlotti, durante la cerimonia di consegna dei lavori e della posa della prima pietra tenutasi questa mattina, ha ringraziato l’intera amministrazione comunale per l’impegno profuso unitamente all’Ufficio Tecnico dell’ente, rivolgendo parole di gratitudine verso il vicesindaco, Franco Russomando per l’eccellente lavoro svolto.

Gli obiettivi

Russomando, dal suo canto, ha fatto sapere che lo spazio sarà utilizzato ad ogni scopo utile alla comunità e per le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio e che sarà inserito anche nel percorso della Festa dell’Antica Pizza Cilentana, tra gli eventi di punta dell’estate di Giungano, capace di attirare ogni anno migliaia di persone.