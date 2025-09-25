“Ripudia”: San Giovanni a Piro sostiene la campagna di Emergency contro i conflitti nel mondo

L'obiettivo è creare una rete nazionale di comunità che scelgono la Pace

A cura di Comunicato Stampa
Ripudia

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo sostiene la campagna “RIPUDIA” contro i conflitti in tutti il mondo, promossa da Emergency.

La Campagna di Emergency

Una campagna che riafferma convintamente l’importanza e l’adesione al principio fondamentale sancito dall’art. 11 della Costituzione, il quale enuncia che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Una piena adesione dunque alla campagna promossa da Emergency “al fine di creare una rete nazionale di comunità che scelgono la Pace”, si legge nella delibera adottata dalla giunta comunale.

Alla conferenza di presentazione, oltre al sindaco Ferdinando Palazzo, presenti il Vicesindaco Pasquale Sorrentino, l’Assessore alle Politiche Sociali Felice Gagliardo, i volontari di Emergency Peppino Fiordelisi, Enzo Cammarano, Maria Caporale e Fernanda De Vita.

Dopo la delibera n.67 del 12.05.2025 (Solidarietà al popolo Palestinese) prima in Italia, un ulteriore segnale di vicinanza a tutte le popolazioni in guerra (delibera n. 136 del 25.08.2025) nel solco disegnato dal fondatore Gino Strada (una persona alla volta) e lo striscione RIPUDIA che sventolerà dalla torre municipale.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

San Mauro Cilento si ferma per l’ultimo saluto ad Angelo Di Maria

La bara, portata a spalla da un gruppo di amici, dal sindaco…

Manuel Chiariello
Manuel Chiariello
Ettore Bellelli

Coldiretti Campania: oltre 500 agricoltori in marcia verso Bari per difendere il grano Made in Italy

Oltre cinquecento agricoltori di Coldiretti Campania parteciperanno domani, a Bari, alla manifestazione…

Comunicato Stampa
Comunicato Stampa
Flora Santoro

Salento, scuolabus senza autorizzazioni: la richiesta della minoranza

La consigliera comunale di minoranza Flora Santoro, del gruppo “Il Sole”, ha…

Chiara Esposito
Chiara Esposito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.