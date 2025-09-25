“Ripudia”: San Giovanni a Piro sostiene la campagna di Emergency contro i conflitti nel mondo

L’Amministrazione Comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal Sindaco Ferdinando Palazzo sostiene la campagna “RIPUDIA” contro i conflitti in tutti il mondo, promossa da Emergency.
La Campagna di Emergency
Una campagna che riafferma convintamente l’importanza e l’adesione al principio fondamentale sancito dall’art. 11 della Costituzione, il quale enuncia che “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Una piena adesione dunque alla campagna promossa da Emergency “al fine di creare una rete nazionale di comunità che scelgono la Pace”, si legge nella delibera adottata dalla giunta comunale.
Alla conferenza di presentazione, oltre al sindaco Ferdinando Palazzo, presenti il Vicesindaco Pasquale Sorrentino, l’Assessore alle Politiche Sociali Felice Gagliardo, i volontari di Emergency Peppino Fiordelisi, Enzo Cammarano, Maria Caporale e Fernanda De Vita.
Dopo la delibera n.67 del 12.05.2025 (Solidarietà al popolo Palestinese) prima in Italia, un ulteriore segnale di vicinanza a tutte le popolazioni in guerra (delibera n. 136 del 25.08.2025) nel solco disegnato dal fondatore Gino Strada (una persona alla volta) e lo striscione RIPUDIA che sventolerà dalla torre municipale.