Ribattezzata Miele la labrador salvata sull’A2 del Mediterraneo: ora al sicuro e accudita con amore

Miele è ora accudita con amore al Canile Oasi Felix di Polla

A cura di Federica Pistone

È stata ribattezzata Miele, la labrador salvata sull’A2 tra Polla e Petina e che ha già conquistato tutti con la sua dolcezza nello sguardo e per la tenerezza che ha saputo ispirare.

La storia

È la protagonista di una storia di salvezza e umanità avvenuta nelle scorse ore lungo l’A2 del Mediterraneo, dove, la labrador, è stata ritrovata e tratta in salvo da Andrea Volpe, medico dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla.

I soccorsi

Il dottor Volpe, accortosi della cagnolina in difficoltà lungo la carreggiata, ha fermato l’auto e l’ha soccorsa con l’aiuto della Polizia Stradale di Sala Consilina e del personale Anas, che sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’animale e gli automobilisti in transito.

Ora Miele sta bene ed è accudita con amore

Miele è accudita con amore al Canile Oasi Felix di Polla, sotto le cure della dottoressa veterinaria Doris Salluzzi e dei volontari di Qua la Zampa Effe.

Leggi anche:

Labrador abbandonata sull’A2 del Mediterraneo: salvata grazie all’intervento di un veterinario, Polizia Stradale e ANAS

Le prime visite hanno evidenziato un’otite purulenta e alcuni problemi dermatologici, ma nonostante il dolore e i segni dell’abbandono, la cagnolina ha già conquistato tutti con la sua dolcezza: adora passeggiare, mangiare e ricevere coccole, restituendo affetto a chiunque le si avvicini.

Un grande gesto di coraggio

Si attendono ulteriori accertamenti per comprendere meglio il suo stato di salute, ma una cosa è certa: Miele è salva, grazie al gesto tempestivo e generoso di chi non ha esitato a fermarsi.

Un piccolo grande atto di coraggio che restituisce speranza e ricorda a tutti quanto una vita, anche a quattro zampe, meriti sempre di essere salvata.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Piaggine Cacciatori

Piaggine, i residenti segnalano: “Troppi cinghiali vicino al centro abitato” attivati i selecontrollori

Una situazione che si sta cercando di tenere sotto controllo anche attraverso…

Basket: La Polisportiva Agropoli ospita il Centro Ester San Michele al “Pala Di Concilio”

Domenica alle ore 18:00 la Polisportiva Basket Agropoli tornerà in campo sul…

Attivo l’ATM di Sant’Angelo a Fasanella, un servizio importante per un piccolo borgo

Un servizio in più, tanto utile a chi visita e a chi…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79