Labrador abbandonata sull’A2 del Mediterraneo: salvata grazie all’intervento di un veterinario, Polizia Stradale e ANAS

Una Labrador spaventata vagava sull’A2 tra Petina e Polla: salvata grazie al pronto intervento di Polizia Stradale e ANAS

A cura di Ernesto Rocco
Labrador A2

Nella mattinata di oggi, intorno alle 8:00, al km 70 dell’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Petina e Polla, è stata avvistata una Labrador femmina di grossa taglia che vagava impaurita in mezzo alla carreggiata. L’animale, probabilmente abbandonato e in precarie condizioni di salute, rischiava di causare un grave incidente.

Il tempestivo intervento delle autorità

Dopo la segnalazione del veterinario Alessio Volpe, sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell’ANAS, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’animale e a scongiurare il pericolo per gli automobilisti.

La cagnolina si è mostrata estremamente docile e collaborativa. “Era una cagna buonissima, dolce, abituata alle persone: dava la zampa, si sedeva, cercava coccole”, ha raccontato Volpe, aggiungendo che l’animale appariva affamato e disidratato, ma ancora pieno di fiducia verso l’uomo.

Un gesto crudele e pericoloso

Il veterinario ha denunciato l’ennesimo caso di abbandono di animali,“un gesto crudele e irresponsabile, che mette in pericolo tutti”. L’abbandono, oltre a rappresentare un grave reato, costituisce infatti un rischio per la sicurezza stradale e per la vita stessa degli animali coinvolti.

L’appello per una nuova casa

Il dottor Volpe ha infine espresso il desiderio che la cagnolina possa presto trovare una famiglia amorevole pronta ad accoglierla: “Spero davvero che questa povera cagnolona trovi presto qualcuno che le dia la casa e l’amore che merita”.

