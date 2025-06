Riapre l’ambulatorio periferico di psichiatria presso la ex Clinica Fischietti a Padula

È stato riaperto dallo scorso mese di giugno l’ambulatorio periferico di psichiatria presso la ex Clinica Fischietti, chiuso dal 2020. Al momento, il servizio è attivo il giovedì mattina, ma rappresenta già un passo significativo per il potenziamento dell’offerta sanitaria nel territorio a sud della UO (Unità Operativa).

L’importanza del servizio

La riattivazione dell’ambulatorio risponde alle numerose richieste da parte dell’utenza, che negli ultimi anni ha vissuto notevoli difficoltà logistiche e di accesso ai servizi psichiatrici, dovendo spostarsi su lunghe distanze. Questa iniziativa intende anche valorizzare l’approccio territoriale proprio della Salute Mentale, che si distingue da un modello puramente ambulatoriale e specialistico, centrato esclusivamente sulla prescrizione di farmaci e rilascio di certificazioni.

L’intervento psichiatrico territoriale, infatti, pone al centro il bisogno di cura del paziente, ma anche della sua famiglia e delle agenzie locali (scuole, servizi sociali, associazioni), in linea con le indicazioni nazionali e regionali, in particolare quelle della Regione Campania.

“Un ringraziamento particolare, scrive il dottore Antonio Mautone, Direttore dell’OUC Salute Mentale, va al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, dott. Giulio Corrivetti, per aver reso possibile l’inserimento di due nuove figure mediche che rafforzeranno l’equipe territoriale. Si ringrazia anche il Direttore del Distretto Sanitario 72, dott. Luigi Mandia, per aver messo a disposizione gli spazi della struttura”.

Il Dottore Mautone inoltre nella comunicazione auspica ora “nella collaborazione dei Medici di Medicina Generale nel supporto dei sindaci del territorio, affinché questa iniziativa possa consolidarsi e svilupparsi, rappresentando un punto di riferimento stabile e accessibile per i cittadini che necessitano di assistenza psichiatrica”.