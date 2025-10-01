Rfi: al via una nuova fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Battipaglia – Potenza

L'obiettivo è quello garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali

Proseguono, con l’ultima fase delle lavorazioni previste per il 2025, gli interventi di potenziamento infrastrutturale delle linee ferroviarie al fine di garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Dal 1° al 28 ottobre 2025, salvaguardando così gli spostamenti dei viaggiatori durante le festività autunnali e natalizie, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Battipaglia – Potenza, mirati alla velocizzazione della linea e all’adeguamento del Piano Regolatore Generale in diverse stazioni della tratta.

Gli interventi programmati – che seguono quelli già realizzati nel 2024 – sono necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura, assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario e un incremento della capacità della rete con benefici in termini di puntualità e, a regime, un’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

