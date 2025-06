Rete idrica, il Comitato Acqua interroga il Sindaco di Buonabitacolo: “Qualcosa non torna”

Il Comitato Acqua Buonabitacolo ha indirizzato una lettera aperta al Sindaco Giancarlo Guercio, sollevando perplessità e interrogativi sulla mancata assegnazione di fondi per il rifacimento della rete idrica comunale. La questione nasce da un’intervista rilasciata dal primo cittadino ad InfoCilento il 24 aprile 2025, durante la quale, al minuto 21:28, Guercio ha affermato che il progetto per la riqualificazione della rete idrica non ha ricevuto finanziamenti “perché non apparteniamo a un consorzio”.

Le dichiarazioni

Parole che il Comitato ha messo sotto esame alla luce delle recenti notizie secondo cui numerosi Comuni della zona hanno invece ottenuto fondi, nonostante — stando a quanto riportato nella nota — non tutti risultino aderenti al Consorzio Consac. Tra i beneficiari, il Comitato segnala il Comune di Montesano sulla Marcellana, che, come sottolineato, non risulterebbe essere consorziato con il gestore Consac. Un dato che contraddirebbe l’argomentazione del Sindaco e che spinge i firmatari della nota a porre tre domande dirette: “Perché Buonabitacolo non ha ricevuto fondi se altri Comuni, presumibilmente in condizioni simili, ne hanno beneficiato?”, ed ancora, “Com’è possibile che decine di Comuni abbiano ottenuto finanziamenti mentre Buonabitacolo, che il Sindaco stesso ha definito in “situazione drammatica”, è rimasto escluso?” ed infine “È davvero indispensabile essere consorziati per accedere a fondi europei?”

Domande che — sottolinea il Comitato — attendono risposte in un incontro pubblico, richiesto con forza come atto di trasparenza e confronto democratico: “Non in uno studio televisivo senza contraddittorio, ma davanti ai cittadini di Buonabitacolo”. Con toni fermi ma rispettosi, il Comitato pone l’accento sul diritto dei cittadini alla verità, soprattutto su un tema cruciale come l’approvvigionamento idrico, che tocca direttamente la vita quotidiana e la salute della comunità. Una vicenda che, nelle intenzioni del Comitato, non può e non deve concludersi senza chiarimenti pubblici.