Restyling e accessibilità per la stazione di Romagnano

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha completato i lavori di potenziamento infrastrutturale presso la stazione di Romagnano-Vietri-Salvitelle, situata lungo la linea Battipaglia-Potenza-Metaponto. L’intervento è stato finalizzato a incrementare gli standard di accessibilità e sicurezza dello scalo salernitano, offrendo ai viaggiatori un ambiente più funzionale e moderno.

Gli interventi al fabbricato viaggiatori e alla sicurezza

Il piano di riqualificazione ha visto un profondo restyling esterno del Fabbricato Viaggiatori. Tra le operazioni principali figurano l’impermeabilizzazione della copertura e la sostituzione integrale degli infissi, interventi necessari per garantire la tenuta strutturale e il decoro dell’edificio. Per migliorare l’orientamento e la tutela dei passeggeri, RFI ha proceduto all’installazione di una nuova segnaletica fissa e a un sensibile upgrading del sistema di illuminazione, ottimizzando la visibilità in tutte le aree della stazione.

Riqualificazione delle aree esterne e percorsi tattili

Una parte significativa dei lavori ha interessato le zone di transito e i servizi all’utenza. È stata posata una nuova pavimentazione sui marciapiedi di stazione, integrando contestualmente i percorsi tattili per facilitare gli spostamenti delle persone con disabilità visiva. Il progetto è stato completato dal rifacimento integrale del piazzale esterno, trasformando l’area di accesso allo scalo in uno spazio più ordinato e fruibile.

Il piano di rinnovamento ferroviario in Campania

L’opera realizzata a Romagnano non è un intervento isolato, ma si inserisce in una strategia più vasta promossa da Rete Ferroviaria Italiana. Il potenziamento della stazione rientra infatti in un ampio progetto di interventi infrastrutturali che la società sta attuando su tutto il territorio della Campania per rinnovare impianti e stazioni, garantendo standard qualitativi sempre più elevati alla rete regionale.