Regione Campania: al via il percorso del Bilancio 2026

Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico

Commissione Bilancio

Si è aperta ieri mattina, in Consiglio Regionale della Campania, la sessione dedicata al bilancio regionale 2026, con la riunione della Commissione Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera. Alla seduta ha preso parte anche il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha partecipato ai lavori illustrando l’impostazione della manovra finanziaria per il prossimo anno. L’incontro ha rappresentato il primo passaggio di un percorso che porterà alla definizione del bilancio regionale, uno strumento fondamentale per orientare le politiche pubbliche e sostenere i servizi destinati ai cittadini.

La riunione

Nel corso della riunione sono stati illustrati i principali ambiti di intervento della manovra, che guarda in particolare al rafforzamento delle politiche sociali e sociosanitarie, al sostegno alle fasce più fragili, al potenziamento dei servizi per il trasporto pubblico, alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Tra le misure evidenziate figurano il rafforzamento del Fondo per la psicologia scolastica, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il sostegno alle donne vittime di violenza, politiche per l’occupazione femminile e il sostegno a istituzioni culturali e teatrali. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alle politiche per l’ambiente e il territorio, con risorse dedicate alle bonifiche e alla manutenzione delle infrastrutture idriche.

Nel corso dei lavori è stato inoltre evidenziato il rifinanziamento di numerose leggi regionali approvate nelle scorse legislature, a dimostrazione della validità del lavoro svolto negli anni e della volontà di garantire continuità alle politiche che hanno prodotto risultati concreti per il territorio e per le comunità. Il lavoro della Commissione proseguirà nei prossimi giorni con le audizioni dei rappresentanti delle categorie e delle parti sociali, un passaggio importante per raccogliere contributi e osservazioni prima dell’esame definitivo della manovra.

Il commento

Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio, sottolinea il valore di questa prima fase del percorso: L’avvio dei lavori sul bilancio -evidenzia- rappresenta sempre un momento decisivo per l’attività della Regione. Parliamo dello strumento che orienta le politiche pubbliche e che permette di sostenere servizi, diritti e opportunità per i cittadini. Sono soddisfatto, perché si tratta di una manovra che valorizza anche il lavoro fatto negli anni precedenti, rifinanziando tra le altre cose numerose leggi regionali approvate nelle scorse legislature, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto”.

Matera ribadisce come il lavoro della Commissione da lui presieduta sia finalizzato a garantire un confronto serio e approfondito, affinché ogni scelta sia orientata alla concretezza e alla responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. “L’obiettivo -conclude- è arrivare all’approvazione di una manovra capace di rafforzare i servizi e sostenere lo sviluppo della Campania, mantenendo sempre al centro le esigenze delle comunità e dei territori”.

